Что такое Kell-фактор
Представьте ситуацию. Решил человек сделать доброе дело — стать донором крови и спасти чью-то жизнь. И вроде бы здоров, всё в порядке, но врачи ему неожиданно отказывают в сдаче цельной крови — всё потому, что он Kell-положительный. Человека, который никогда об этом не слышал, такая новость обычно пугает: «Что это значит? Это заразно?» Забегая вперед, скажем, что ничем плохим человеку это не грозит.
Как рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро» Екатерина Терентьева, система группы крови Kell — это группа особых белков (антигенов) на поверхности эритроцитов. Они регулируются на генетическом уровне — то есть появляются у человека еще в начале внутриутробной жизни и остаются неизменными до смерти.
Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
— Система Kell включает в себя 27 антигенов. Как и другие групповые антигены, К-антиген передается по наследству. В зависимости от наличия антигена K в эритроцитах или его отсутствия, все люди делятся на две группы: Kell-отрицательные и Kell-положительные, — пояснила Екатерина Терентьева.
Таких — меньшинство
Интересно, что большинство людей относятся к Kell-отрицательным — у них нет этого антигена на поверхности эритроцитов. А вот положительный Kell-фактор — явление редкое. По словам специалистов, в России он встречается всего у 7-10 процентов населения. Причем у какой группы крови Kell-фактор встречается чаще, даже ученым точно не удалось выяснить — к примеру, статистически значимой зависимости от пола человека обнаружено не было. Однако, по некоторым данным, эта особенность более распространена среди представителей негроидной расы.
Это не болезнь
Да, действительно, присутствие в крови Kell-антигена не считается какой-то патологией. Как говорят врачи, никакого вреда для здоровья человека в нем нет. Но это касается только самого обладателя такой редкости. А вот для других Kell-положительная кровь может представлять опасность. Именно поэтому врачи и не могут использовать цельную кровь Kell-положительных людей для переливания большинству пациентов — например, после операций или при травме с массивной кровопотерей.
Врач-нефролог, ревматолог, заведующая нефрологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки
— Kell-положительные люди — универсальные реципиенты крови, так как у них не происходит отторжения ее компонентов. Kell-отрицательным же должна переливаться кровь только от доноров без антигена К. Сейчас в учреждениях службы крови определяют наличие этого антигена как наиболее опасного для развития иммунологических реакций. Описано много случаев гемотрансфузионных осложнений и гемолитической болезни новорожденных, причиной которых была изоиммунизация антигеном К (образование в крови специфических антител в ответ на попадание антигена), — рассказала «Доктору Питеру» заведующая нефрологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Елена Ломоносова.
По словам Екатерины Терентьевой, в первый раз переливание Кell-положительной крови может быть не так опасно — иммунная система реципиента только готовится к «атаке». Но повторное попадание антигена чревато развитием опасной реакции — гемолизом (распадом) эритроцитов и возникновением аутоиммунной гемолитической анемии.
— Анти-K также может возникать после трансплацентарного кровоизлияния, связанного с родами. В случае несовместимости по антигенам у матери и ребенка это может приводить к развитию гемолитической болезни новорожденных и серьезной анемии, — добавила наш эксперт.
В то же время
Kell-положительные люди всё-таки могут быть донорами, но только компонентов крови, не содержащих эритроциты.
— При переливании всех видов плазмы, тромбоцитного и лейкоцитного концентратов антиген К системы Kell не учитывают. Поэтому Kell-положительным донорам рекомендуется донорство плазмы, — пояснила Елена Ломоносова.