— Kell-положительные люди — универсальные реципиенты крови, так как у них не происходит отторжения ее компонентов. Kell-отрицательным же должна переливаться кровь только от доноров без антигена К. Сейчас в учреждениях службы крови определяют наличие этого антигена как наиболее опасного для развития иммунологических реакций. Описано много случаев гемотрансфузионных осложнений и гемолитической болезни новорожденных, причиной которых была изоиммунизация антигеном К (образование в крови специфических антител в ответ на попадание антигена), — рассказала «Доктору Питеру» заведующая нефрологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Елена Ломоносова.

По словам Екатерины Терентьевой, в первый раз переливание Кell-положительной крови может быть не так опасно — иммунная система реципиента только готовится к «атаке». Но повторное попадание антигена чревато развитием опасной реакции — гемолизом (распадом) эритроцитов и возникновением аутоиммунной гемолитической анемии.

— Анти-K также может возникать после трансплацентарного кровоизлияния, связанного с родами. В случае несовместимости по антигенам у матери и ребенка это может приводить к развитию гемолитической болезни новорожденных и серьезной анемии, — добавила наш эксперт.

В то же время

Kell-положительные люди всё-таки могут быть донорами, но только компонентов крови, не содержащих эритроциты .

— При переливании всех видов плазмы, тромбоцитного и лейкоцитного концентратов антиген К системы Kell не учитывают. Поэтому Kell-положительным донорам рекомендуется донорство плазмы, — пояснила Елена Ломоносова.