Как быстро избавиться от отеков на лице: врач Тарасов показал 4 действенных упражнения

«Если вы ели соленую еду на ночь и пили много воды, то в отечности нет ничего странного и страшного. Вашему организму просто потребуется некоторое время для того, чтобы вывести лишнюю воду. Но если вы регулярно сталкиваетесь с сильными отеками лица без каких-либо явных причин, значит, в организме что-то не так и сбой может быть очень серьезным», — предупредил врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов.