Как быстро избавиться от отеков на лице: врач Тарасов показал 4 действенных упражнения

Задержка жидкости в тканях лица говорит о нарушении водно-солевого обмена, который может произойти по разным причинам. Врачи выделяют физиологические отеки — они не связаны с заболеваниями и достаточно быстро проходят, а также патологические — они возникают на фоне болезней, например почек.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
«Если вы ели соленую еду на ночь и пили много воды, то в отечности нет ничего странного и страшного. Вашему организму просто потребуется некоторое время для того, чтобы вывести лишнюю воду. Но если вы регулярно сталкиваетесь с сильными отеками лица без каких-либо явных причин, значит, в организме что-то не так и сбой может быть очень серьезным», — предупредил врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов.
О том, когда отеки могут быть вариантом нормы, а когда — поводом быстрее бежать к врачу, читайте ЗДЕСЬ.
Как быстрее убрать отеки на лице
Если у отечности физиологические причины и вы не страдаете серьезными заболеваниями (например, кардиологическими, почечными или аллергическими), то с задержавшейся водой можно бороться, чтобы устранить косметический дефект и почувствовать себя лучше. Например, могут помочь:
умывание холодной водой и контрастный душ;
протирание лица кубиком льда (желательно заморозить травяной отвар, чтобы насытить кожу витаминами);
увлажняющие охлажденные маски и патчи (их надо хранить в холодильнике);
массаж лица пальцами или роликом по специальным линиям.
Заметно уменьшить отеки также поможет специальная гимнастика. Илья Тарасов показал четыре простых, но действенных упражнения. Их можно выполнять во время утренних процедур. Залог успеха — в регулярности, поэтому делайте их каждое утро.
Сядьте — спина ровная, шея прямо, взгляд вперед. Медленно отклоняете голову к правому плечу, левое при этом опускаете вниз. Возвращаетесь в исходное положение. Далее то же самое делаете на левую сторону. Повторяйте 3-4 раза на каждую сторону.
Исходное положение то же. Плечи приподнимаете вверх, а голову тянете назад. Возвращаетесь в исходное положение. Повторяйте 3-4 раза.
Исходное положение то же. Указательный и средний пальцы кладете на скулы, на счет раз-два щуритесь нижними веками и расслабляете их. Повторяйте 5-6 раз.
Исходное положение то же. На счет раз-два складываете губы трубочкой, а затем улыбаетесь закрытой улыбкой. Повторяйте 3-4 раза.
А ЗДЕСЬ можно посмотреть 5 простых упражнений, которые помогут при отеках ног. Если у вас немеют руки, например, при долгом сидении за рулем, попробуйте эти 4 упражнения.