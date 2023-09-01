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Врач Бурдакова рассказала, когда отеки по утрам — вариант нормы

Утренние отеки беспокоят многих. Только у одних людей этот неприятный симптом вызван проблемами со здоровьем, а у других никак не связан с болезнями. Последние медики называют физиологическими отеками.

1 сентября 2023
утренние отеки

По словам Виолетты Бурдаковой, ведущего медицинского эксперт «Инвитро», физиологические утренние отеки более характерны для женщин, как правило, репродуктивного возраста, в период менопаузы и перед ее наступлением. Склонность к отекам по утрам повышается также с возрастом.

Виолетта Бурдакова
Лабораторная диагностика

Ведущий медицинский эксперт «Инвитро», врач-педиатр

«Это справедливо как в отношении физиологических, так и патологических отеков, то есть связанных с заболеваниями. С возрастом уменьшаются эластичность кожи и дренаж лимфы, это может проявляться непродолжительными утренними отеками. Кроме того, с возрастом повышается риск развития хронических заболеваний, среди которых основные причины отеков: сердечная недостаточность, сахарный диабет, заболевания почек, печени, ожирение», — объясняет Виолетта Бурдакова.

В отличие от патологических, «нормальные» отеки обычно умеренно выражены и быстро проходят. Часто они проявляются именно на лице.

Специалист назвала 10 возможных причин, почему здорового человека по утрам могут беспокоить отеки:

  • неправильно подобранная подушка;

  • плач накануне перед сном;

  • предменструальный синдром (ПМС);

  • беременность (в норме может сопровождаться утренними, быстро проходящими отеками лица);

  • увлечение соленой, маринованной, копченой и жареной пищей;

  • наследственная предрасположенность;

  • недостаточный сон,

  • изменение климата,

  • изменение часового пояса,

  • длительный авиаперелет.

Как быстрее убрать отеки

Как пояснила Виолетта Бурдакова, физиологические утренние отеки не представляют опасности, если их появление можно объяснить и они быстро исчезают.

Уменьшить отечность по утрам можно с помощью известных многим способов. К примеру, помогает:

  • умывание с чередованием теплой и холодной воды,

  • контрастный душ;

  • маска для лица с зеленым чаем;

  • прикладывание кубиков льда на кожу под глазами.

Кроме того, стоит обратить внимание на свою подушку — возможно, она вам не подходит, а также отрегулировать температурный режим и влажность в своей спальне. И, конечно, не стоит увлекаться соленой и острой пищей на ужин.

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«Беспричинно появившиеся стойкие отеки лица, изолированные или сопровождающиеся другими проявлениями — например, задержкой или уменьшением количества мочи, болями в поясничной области, пенистой мочой, головной болью, повышением артериального давления, — это сигнал для обращения к врачу. При нарастании отеков, их распространении по телу и ногам, присоединении одышки, кашля, боли и вздутия живота также следует обратиться за медицинской помощью», — рекомендует Виолетта Бурдакова.

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Автор текста:Анастасия Романова
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