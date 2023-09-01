По словам Виолетты Бурдаковой, ведущего медицинского эксперт «Инвитро», физиологические утренние отеки более характерны для женщин, как правило, репродуктивного возраста, в период менопаузы и перед ее наступлением. Склонность к отекам по утрам повышается также с возрастом.
Ведущий медицинский эксперт «Инвитро», врач-педиатр
«Это справедливо как в отношении физиологических, так и патологических отеков, то есть связанных с заболеваниями. С возрастом уменьшаются эластичность кожи и дренаж лимфы, это может проявляться непродолжительными утренними отеками. Кроме того, с возрастом повышается риск развития хронических заболеваний, среди которых основные причины отеков: сердечная недостаточность, сахарный диабет, заболевания почек, печени, ожирение», — объясняет Виолетта Бурдакова.
В отличие от патологических, «нормальные» отеки обычно умеренно выражены и быстро проходят. Часто они проявляются именно на лице.
Специалист назвала 10 возможных причин, почему здорового человека по утрам могут беспокоить отеки:
неправильно подобранная подушка;
плач накануне перед сном;
предменструальный синдром (ПМС);
беременность (в норме может сопровождаться утренними, быстро проходящими отеками лица);
увлечение соленой, маринованной, копченой и жареной пищей;
наследственная предрасположенность;
недостаточный сон,
изменение климата,
изменение часового пояса,
длительный авиаперелет.
Как быстрее убрать отеки
Как пояснила Виолетта Бурдакова, физиологические утренние отеки не представляют опасности, если их появление можно объяснить и они быстро исчезают.
Уменьшить отечность по утрам можно с помощью известных многим способов. К примеру, помогает:
умывание с чередованием теплой и холодной воды,
контрастный душ;
маска для лица с зеленым чаем;
прикладывание кубиков льда на кожу под глазами.
Кроме того, стоит обратить внимание на свою подушку — возможно, она вам не подходит, а также отрегулировать температурный режим и влажность в своей спальне. И, конечно, не стоит увлекаться соленой и острой пищей на ужин.
Когда отеки — повод бежать к врачу
«Беспричинно появившиеся стойкие отеки лица, изолированные или сопровождающиеся другими проявлениями — например, задержкой или уменьшением количества мочи, болями в поясничной области, пенистой мочой, головной болью, повышением артериального давления, — это сигнал для обращения к врачу. При нарастании отеков, их распространении по телу и ногам, присоединении одышки, кашля, боли и вздутия живота также следует обратиться за медицинской помощью», — рекомендует Виолетта Бурдакова.
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