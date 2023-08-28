Магний оптимально пить за час до сна, тут не важно, после еды или на голодный желудок. С цинком совмещать минерал не стоит, лучше пить эту добавку днем во время приема пищи, иначе есть риск спровоцировать приступ тошноты. Не сочетается цинк и с кальцием. Самый эффективный вариант — принимать витамины в первой половине дня, а минералы — во второй. Утром лучше всего усваиваются железо, аскорбиновая кислота, витамины Е и группы В. А вот кальций и магний лучше пить после 9 часов вечера — это поможет улучшить качество сна.