Дефицит минералов и витаминов может давать настолько тяжелые симптомы и последствия, что их можно спутать с признаками серьезных заболеваний. Поэтому так важно полноценно питаться, а по рекомендации врача — еще и поддерживать свое здоровье с помощью добавок.
Впрочем, чтобы витаминные комплексы и добавки с другими важными веществами работали как надо, необходимо правильно их принимать. Подробнее об этом в своем
По словам специалиста, не все витамины совместимы друг с другом. Кроме того, имеет значение и то, в какое время суток вы их пьете.
Например, железо лучше всего принимать до завтрака. В идеале запивать добавку цитрусовым соком: аскорбиновая кислота ускоряет ее всасывание.
Некоторых людей может тошнить от железа натощак, в таком случае лучше принимать его сразу после еды. Главное, не пейте его вместе с кальцием: минерал помешает нормальному усвоению.
Витамин D не сочетается с витамином А. Можно принимать его вместе с витамином В12 и омегой во время завтрака.
Магний оптимально пить за час до сна, тут не важно, после еды или на голодный желудок. С цинком совмещать минерал не стоит, лучше пить эту добавку днем во время приема пищи, иначе есть риск спровоцировать приступ тошноты. Не сочетается цинк и с кальцием. Самый эффективный вариант — принимать витамины в первой половине дня, а минералы — во второй. Утром лучше всего усваиваются железо, аскорбиновая кислота, витамины Е и группы В. А вот кальций и магний лучше пить после 9 часов вечера — это поможет улучшить качество сна.
Кстати
Впрочем, далеко не все ученые и врачи согласны с тем, что каждому из нас нужно принимать витаминные биодобавки. По словам генетика Тима Спектора, современные люди склонны колоссально переоценивать пользу витаминов и недооценивать связанный с ними риск. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Особенно опасным может быть переизбыток жирорастворимых витаминов. Тело способно нейтрализовать часть профицита, однако некоторый излишек все равно останется. О том, к каким последствиям это может привести, — узнай ЗДЕСЬ.