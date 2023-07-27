Эндокринолог Лебедева рассказала в какой стране щитовидная железа будет работать как часы

Щитовидная железа — это маленький симметричный орган, который по своему внешнему виду напоминает бабочку. В нормальном состоянии масса щитовидной железы составляет от 20 до 65 граммов, а размер долей зависит от половозрастных особенностей. У подростков она может увеличиваться, а у пожилых людей, наоборот, уменьшаться. Изменить свой размер щитовидка может и во время беременности, но через 6–12 месяцев после родов все приходит в норму без какого-либо лечения.