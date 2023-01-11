5 ночных симптомов, которые могут указывать на серьезные проблемы со щитовидкой

Щитовидная железа — это маленький симметричный орган, который по своему внешнему виду напоминает бабочку. В нормальном состоянии масса щитовидной железы составляет от 20 до 65 граммов, а размер долей зависит от половозрастных особенностей. У подростков она может увеличиваться, а у пожилых людей, наоборот, уменьшаться. Изменить свой размер щитовидка может и во время беременности, но через 6–12 месяцев после родов все приходит в норму без какого-либо лечения.

Несмотря на свои небольшие размеры, железа выделяет гормоны, необходимые для правильной работы всех клеток организма. Когда этот процесс нарушается, человек может пострадать от различных неприятных симптомов, часть из которых проявляется во сне, пишет британское издание Express.