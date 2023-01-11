5 ночных симптомов, которые могут указывать на серьезные проблемы со щитовидкой

Щитовидная железа — это маленький симметричный орган, который по своему внешнему виду напоминает бабочку. В нормальном состоянии масса щитовидной железы составляет от 20 до 65 граммов, а размер долей зависит от половозрастных особенностей. У подростков она может увеличиваться, а у пожилых людей, наоборот, уменьшаться. Изменить свой размер щитовидка может и во время беременности, но через 6–12 месяцев после родов все приходит в норму без какого-либо лечения.
Несмотря на свои небольшие размеры, железа выделяет гормоны, необходимые для правильной работы всех клеток организма. Когда этот процесс нарушается, человек может пострадать от различных неприятных симптомов, часть из которых проявляется во сне,
Вам стоит насторожиться, если вы страдаете от:
ночной боли в мышцах и суставах;
сильной ночной потливости;
частых позывов в туалет по ночам (хочется именно «по-маленькому»).
— Если человек страдает от гипертиреоза (то есть орган вырабатывает слишком много гормона щитовидной железы), то его могут также мучить бессонница, кожный зуд, будет повышенное потоотделение днем и ночью, — говорят эксперты Sleep Foundation.
Говоря о гипотиреозе (в этом случае щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормона для поддержания потребностей организма), нужно отметить, что тут симптоматика часто различается. Человеку может казаться, что ему постоянно холодно, он будет жаловаться на сильную усталость и боли в мышцах.
Большую часть проблем со щитовидной железой провоцирует дефицит йода. И одно из главных средств в профилактике такого дефицита, по словам врача, — употребление йодированной соли.
Врач-эндокринолог, главный эндокринолог Министерства обороны РФ, главный внештатный специалист-эндокринолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
— Один грамм йодированной соли содержит 40 микрограммов йода. Наша потребность в йоде в среднем, если не говорить про беременных женщин, составляет 150 микрограммов в день. Этого вполне достаточно. И когда мы съедаем в среднем 4–5 граммов соли, хотя современный человек, как правило, съедает больше, мы в полной мере обеспечиваем необходимое количество йода и защищаем себя от огромного количества проблем с щитовидкой, — рассказывает Юрий Халимов.
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