В Кургане врачи спасли мужчину, у которого в позвоночнике поселились черви

За помощью 60-летний житель Омской области обратился к нейрохирургам НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Илизарова. Они провели серию обследований с КТ и МРТ и увидели на снимках, что у мужчины в грудном отделе позвоночника развивается гнойное воспаление и стеноз (сужение просвета) позвоночного канала. Было решено проводить сложную операцию — открытую биопсию содержимого паравертебрального абсцесса. Для этого пришлось удалить пациенту часть позвонка, только тогда хирурги смогли добраться до плевральной полости и взять материал на гистологическое исследование. После этого они провели декомпрессию спинного мозга и удалили гнойное содержимое.