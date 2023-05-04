В Кургане врачи спасли мужчину, у которого в позвоночнике поселились черви

За помощью 60-летний житель Омской области обратился к нейрохирургам НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Илизарова. Они провели серию обследований с КТ и МРТ и увидели на снимках, что у мужчины в грудном отделе позвоночника развивается гнойное воспаление и стеноз (сужение просвета) позвоночного канала. Было решено проводить сложную операцию — открытую биопсию содержимого паравертебрального абсцесса. Для этого пришлось удалить пациенту часть позвонка, только тогда хирурги смогли добраться до плевральной полости и взять материал на гистологическое исследование. После этого они провели декомпрессию спинного мозга и удалили гнойное содержимое.
А тем временем гистология показала нечто необычное: во взятых образцах материала обнаружились нити гельминтов.
«Во время сложнейшего комплексного обследования в Центре Илизарова жителю Омской области удалось поставить точный диагноз „эхинококковый остеомиелит позвоночника“. Сам пациент подтвердил, что факторов заражения гельминтами у него достаточно: он живет в сельской местности и занимается животноводством», —
Эхинококкоз — хроническое заболевание, которое вызывают попавшие в организм личинки ленточных червей рода Echinococcus (эхинококка). В зависимости от локализации они могут поражать печень, легкие, головной мозг, реже — сердце и другие органы. По мере роста внутри нового хозяина глисты начинают медленно сдавливать органы и ткани, нарушая их работу, а также отравлять организм токсинами. При разрыве эхинококковой кисты у человека может даже развиться анафилактический шок.
Сейчас к лечению омского фермера подключились специалисты петербургского НИИ фтизиопульмонологии. Врачи Кургана и Петербурга планируют даже написать совместную научную работу о редком случае эхинококкоза позвоночника. В целом же, по данным ВОЗ, в мире эхинококкозом страдают более миллиона человек.
Другие пострадавшие
В апреле стало известно о жителе Уфы, который вырастил в кишечнике червя длиной в 120 сантиметров. По словам врачей, бычий цепень рос в теле 58-летнего мужчины в течение нескольких лет. В итоге вместе с паразитом пришлось ему удалить еще и часть кишечника. Как предупредили в региональном минздраве, такого «чужого» легко получить вместе с плохо прожаренным мясом.
А в феврале в Подмосковье врачи достали 10-сантиметрового мертвого червя из щеки мужчины. Там он поселился после укуса комара и, по словам медиков, находился минимум несколько месяцев. Эта болезнь называется «дирофиляриоз».
Примерно тогда же к подмосковным врачам попала и 69-летняя женщина, у нее из левого глаза извлекли экзотического паразита длиной около 2 сантиметров. Как рассказывала пострадавшая, на даче ее укусило в глаз какое-то насекомое.