В Уфе мужчина вырастил в кишечнике червя длиной в 120 сантиметров

Практически в то же время к подмосковным врачам попала 69-летняя женщина — у нее паразита достали из левого глаза. По словам пострадавшей, на даче ее укусило в глаз какое-то насекомое. Оказалось, что в ее организм проник экзотический паразит, который не встречается в России.