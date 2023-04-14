В Уфе мужчина вырастил в кишечнике червя длиной в 120 сантиметров

Пациент поступил в Клиническую больницу скорой медицинской помощи в Уфе. Мужчина жаловался на сильные боли в животе, тошноту, многократную рвоту. Его сразу же госпитализировали в отделение гнойной хирургии с диагнозом «острая кишечная непроходимость».
Как рассказал Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан, во время проведения диагностической лапароскопии в брюшной полости хирурги обнаружили большое количество гноя, из-за чего решили переходить к открытой полостной операции. И только тогда увидели виновника: им оказался гигантский бычий цепень.
«Врачи обнаружили отверстие в тонкой кишке, через которое поступал гной, и хвост ленточного червя», —
В итоге врачи удалили 120-сантиметрового паразита, а вместе с ним 20 сантиметров кишечника его «хозяина». По словам медиков, сейчас пациент получает противопаразитарную терапию.
По словам Айрата Рахматуллина, перфорация кишечника гельминтом очень редко встречается в практике. Однако накануне сезона пикников глава регионального минздрава посоветовал хорошо прожаривать мясо, если не хотите получить себе такого же «чужого».
«Впереди майские выходные и хочу напомнить, что плохо прожаренный шашлык из свинины или говяжий стейк с кровью могут стать причиной заселения в кишечник человека неприятных соседей. Самые опасные из них — свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10–15 лет, вызывая опасные заболевания, — предупредил Айрат Рахматуллин.
Достают из щеки и глаз
Паразит может поселиться не только в кишечнике. В Подмосковье в феврале врачи извлекли из щеки мужчины 10-сантиметрового червя — правда, уже мертвого. Там он поселился после укуса комара и, по словам медиков, находился минимум несколько месяцев. По-медицински это заболевание называется «дирофиляриоз».
Практически в то же время к подмосковным врачам попала 69-летняя женщина — у нее паразита достали из левого глаза. По словам пострадавшей, на даче ее укусило в глаз какое-то насекомое. Оказалось, что в ее организм проник экзотический паразит, который не встречается в России.