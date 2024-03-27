Если затекла спина: 3 легких упражнения, чтобы размять поясницу во время работы (видео)

Размять поясничный отдел позвоночника, уставший во время долгой работы в сидячем положении, помогут простейшие упражнения. По словам Ильи Тарасова, инструктора ЛФК Городской Мариинской больницы, не стоит мириться с дискомфортом, если почувствовали напряжение. Специалист показал комплекс из трех простейших упражнений.
Встаньте, слегка согнув ноги в коленях, поясницу держите прямо. Начинайте медленно подкручивать таз к животу, а затем так же медленно возвращайтесь в исходное положение. Выполняйте так 7-8 раз.
Встаньте, ноги на ширине плеч. Медленно вращайте тазом по часовой стрелке, затем в обратную сторону. Делайте упражнение по 7-8 раз в каждую сторону.
Встаньте, ноги на ширине плеч, руки висят по швам. Медленно поставьте правую ногу на носок и скользите рукой вниз к колену. То же самое сделайте для левой руки и ноги. Выполняйте по 8 раз на каждую сторону.
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Когда боль в спине — повод идти к врачу
Как ранее объяснял хирург-травматолог Марк Леонтьев, позвоночник не любит статичности. В 90% случаев причина болей в спине — мышечный спазм. Он возникает из-за малоподвижного образа жизни, долгого сидения, зависания в смартфоне в согнутом положении. По словам врача, как правило, у большинства такая боль пройдет самостоятельно за 1-2 месяца.
Но есть случаи, когда боль может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Среди них рак, инфекции, острая травма, поражение нервной системы. Специалист назвал признаки специфической боли в спине, при которых нельзя затягивать с походом к врачу:
начало стойкой боли в возрасте до 15 лет или после 50 лет;
боль не уменьшается в покое (лежа);
боль с каждым днем усиливается, связана с травмой, сопровождается подъемом температуры тела, снижением массы тела, нарушением мочеиспускания;
ранее было онкологическое заболевание.
К слову
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