Если затекла спина: 3 легких упражнения, чтобы размять поясницу во время работы (видео)

Встаньте, слегка согнув ноги в коленях, поясницу держите прямо. Начинайте медленно подкручивать таз к животу, а затем так же медленно возвращайтесь в исходное положение. Выполняйте так 7-8 раз.

Встаньте, ноги на ширине плеч. Медленно вращайте тазом по часовой стрелке, затем в обратную сторону. Делайте упражнение по 7-8 раз в каждую сторону.