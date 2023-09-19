Можно даже на диване: 5 действенных упражнений, которые помогут при боли в пояснице

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, пятки и колени вместе, руки разведены в стороны ладонями вверх. Наклоните колени вправо, одновременно поворачивая голову влево. Держите себя в таком положении 3-5 секунд. Затем вернитесь в исходное положение и проделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение 7-10 раз.

Лежа на спине, положите руки по швам ладонями вниз, согните ноги в коленях, поставьте пятки на ширину плеч. Поднимите таз вверх, встав в полумостик. Задержитесь в этом положении на 3-5 секунд и вернитесь в исходное. Повторите 7-10 раз.

Лежа на спине, вытяните ноги прямо, руки прямые за головой. Поднимите руки и ноги перед собой и удерживайтесь в этом положении 3-5 секунд, а затем опустите их в исходное положение. Повторите 7-10 раз.

Встаньте на четвереньки, спина ровная. Выгибайте спину вверх — в «позу кошечки», а затем прогнитесь вниз — в «позу коровы». Повторите каждое движение 5 раз.