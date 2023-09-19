Можно даже на диване: 5 действенных упражнений, которые помогут при боли в пояснице

Боли в пояснице — частая проблема, причем у людей любого возраста. Как рассказал инструктор по лечебной физкультуре Мариинской больницы Илья Тарасов, чаще всего такие боли бывают из-за травм мышц и костей, межпозвонковых дисков, чрезмерной нагрузки на позвоночник и сидячего образа жизни.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
Специалист приводит такие цифры:
в 90% случаев боли в пояснице вызваны проблемами с позвоночником и мышцами спины;
в 6% случаев они связаны с проблемами в работе почек;
в 4% случаев в них виноваты заболевания других органов, например мочеполовой системы или кишечника.
Что делать
Специалист отделения реабилитации и восстановления показал комплекс из пяти простых, но действенных упражнений, которые помогут справиться с недомоганием. Выполнять их можно дома — на кровати и лежа на полу.
Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, пятки и колени вместе, руки разведены в стороны ладонями вверх. Наклоните колени вправо, одновременно поворачивая голову влево. Держите себя в таком положении 3-5 секунд. Затем вернитесь в исходное положение и проделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение 7-10 раз.
Лежа на спине, положите руки по швам ладонями вниз, согните ноги в коленях, поставьте пятки на ширину плеч. Поднимите таз вверх, встав в полумостик. Задержитесь в этом положении на 3-5 секунд и вернитесь в исходное. Повторите 7-10 раз.
Лежа на спине, вытяните ноги прямо, руки прямые за головой. Поднимите руки и ноги перед собой и удерживайтесь в этом положении 3-5 секунд, а затем опустите их в исходное положение. Повторите 7-10 раз.
Встаньте на четвереньки, спина ровная. Выгибайте спину вверх — в «позу кошечки», а затем прогнитесь вниз — в «позу коровы». Повторите каждое движение 5 раз.
Исходное положение: лежа на животе, руки согнуты, ладони у плеч. Выпрямите руки, прогибаясь в поясничном отделе позвоночника. Задержитесь на 3-5 секунд и опуститесь вниз. Выполните так 7-10 раз.
А ЗДЕСЬ можно посмотреть четыре простых упражнения, которые Илья Тарасов рекомендует делать, когда немеют кисти рук. Вот такие 5 упражнений врач советует делать, если отекают ноги. А если беспокоят отеки на лице, быстро избавиться от них помогут следующие 5 эффективных упражнений.