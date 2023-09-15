Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Просыпаюсь утром с больной головой: сомнолог перечислил 10 причин, почему так бывает

Вроде и легли вовремя, и спали ночью положенные 7-8 часов, а все равно утром болит голова. Знакомо такое? На самом деле причин для утренней головной боли может быть немало.

15 сентября 20232
болит голова с утра
Источник:
IStockphoto

После сна голова может болеть как по вполне простым причинам, которые легко исправить, так и из-за довольно серьезных проблем со здоровьем. Если вы регулярно мучитесь головными болями, связанными со сном, а найти виновника не получается, обязательно стоит проконсультироваться с неврологом или сомнологом. Ведь за этой утренней неприятностью могут скрываться совсем небезобидные причины.

Врач-сомнолог профессор Роман Бузунов в своем телеграм-канале перечислил 10 причин, по которым может болеть голова после пробуждения.

Сомнология, клиническая психология

Сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук

  1. Неправильно подобранные подушка и матрас. Посмотрите, может быть, они не подходят вам по жесткости или высоте.

  2. Сон в душном помещении с плохой вентиляцией. Это в целом несложно исправить, если хорошо проветривать спальню перед сном или оставлять окно на микропроветривании на ночь.

  3. Синдром обструктивного апноэ сна. Остановки дыхания во сне и связанная с ними гипоксия очень часто становятся провокаторами утренней головной боли.

  4. Дефицит сна. Врачи рекомендуют спать не менее 7 часов, особенно если по утрам вы плохо себя чувствуете.

  5. Избыток сна. Много спать тоже вредно, это может вызывать мигрень и депрессию.

  6. Патология сосудов шеи или шейного отдела позвоночника. Она может приводить к нарушению оттока крови во время сна.

  7. Бруксизм, или скрежетание зубами во сне. Скрежет зубами ведет к перенапряжению мышц лица, патологии височно-нижнечелюстного сустава и, как следствие, к головной боли. При этом она часто сопровождается дискомфортом в ушах и зубной болью, причем без четкой локализации.

  8. Заболевания придаточных пазух носа. Например, воспаление или полипы. Ночью усиливается отек слизистой придаточных пазух носа, а также ухудшается отток секрета, что может спровоцировать головную боль, обычно в области лба.

  9. Гипническая головная боль, или будильниковая. Ее так называют потому, что интенсивный приступ боли будит человека. Причина этого состояния неизвестна, но чаще оно бывает у людей старше 50 лет. В качестве профилактики такой утренней боли, по словам сомнолога, хорошо помогает кофе, выпитый перед сном.

  10. Гипертония. Повышение артериального давления может быть как в течение суток, так и только ночью или ранним утром. При утренней головной боли в момент «приступа» надо обязательно измерить давление.

Читайте также

Кстати

Ранее специалист описывал, как выглядит идеальная спальня. По мнению сомнолога, в ней должны быть кровать, две прикроватные тумбочки и платяной закрывающийся шкаф (и то если он необходим). А лишние вещи лучше оттуда убрать, чтобы они не мешали сну и не накапливали пыль, которой потом приходится дышать ночью. Куча подушечек, гобелены, цветы в горшках или разные мелочи «для красоты» — все это не очень подходящий декор для спальни.

Хотите узнать четыре «секретные» техники от сомнолога, как спать меньше и без вреда для здоровья? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Неврология