Просыпаюсь утром с больной головой: сомнолог перечислил 10 причин, почему так бывает

После сна голова может болеть как по вполне простым причинам, которые легко исправить, так и из-за довольно серьезных проблем со здоровьем. Если вы регулярно мучитесь головными болями, связанными со сном, а найти виновника не получается, обязательно стоит проконсультироваться с неврологом или сомнологом. Ведь за этой утренней неприятностью могут скрываться совсем небезобидные причины.
Врач-сомнолог профессор Роман Бузунов в своем телеграм-канале
Сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наукЛичный сайт
Неправильно подобранные подушка и матрас. Посмотрите, может быть, они не подходят вам по жесткости или высоте.
Сон в душном помещении с плохой вентиляцией. Это в целом несложно исправить, если хорошо проветривать спальню перед сном или оставлять окно на микропроветривании на ночь.
Синдром обструктивного апноэ сна. Остановки дыхания во сне и связанная с ними гипоксия очень часто становятся провокаторами утренней головной боли.
Дефицит сна. Врачи рекомендуют спать не менее 7 часов, особенно если по утрам вы плохо себя чувствуете.
Избыток сна. Много спать тоже вредно, это может вызывать мигрень и депрессию.
Патология сосудов шеи или шейного отдела позвоночника. Она может приводить к нарушению оттока крови во время сна.
Бруксизм, или скрежетание зубами во сне. Скрежет зубами ведет к перенапряжению мышц лица, патологии височно-нижнечелюстного сустава и, как следствие, к головной боли. При этом она часто сопровождается дискомфортом в ушах и зубной болью, причем без четкой локализации.
Заболевания придаточных пазух носа. Например, воспаление или полипы. Ночью усиливается отек слизистой придаточных пазух носа, а также ухудшается отток секрета, что может спровоцировать головную боль, обычно в области лба.
Гипническая головная боль, или будильниковая. Ее так называют потому, что интенсивный приступ боли будит человека. Причина этого состояния неизвестна, но чаще оно бывает у людей старше 50 лет. В качестве профилактики такой утренней боли, по словам сомнолога, хорошо помогает кофе, выпитый перед сном.
Гипертония. Повышение артериального давления может быть как в течение суток, так и только ночью или ранним утром. При утренней головной боли в момент «приступа» надо обязательно измерить давление.
Кстати
Ранее специалист описывал, как выглядит идеальная спальня. По мнению сомнолога, в ней должны быть кровать, две прикроватные тумбочки и платяной закрывающийся шкаф (и то если он необходим). А лишние вещи лучше оттуда убрать, чтобы они не мешали сну и не накапливали пыль, которой потом приходится дышать ночью. Куча подушечек, гобелены, цветы в горшках или разные мелочи «для красоты» — все это не очень подходящий декор для спальни.
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