Просыпаюсь утром с больной головой: сомнолог перечислил 10 причин, почему так бывает

Неправильно подобранные подушка и матрас. Посмотрите, может быть, они не подходят вам по жесткости или высоте.

Сон в душном помещении с плохой вентиляцией. Это в целом несложно исправить, если хорошо проветривать спальню перед сном или оставлять окно на микропроветривании на ночь.

Синдром обструктивного апноэ сна. Остановки дыхания во сне и связанная с ними гипоксия очень часто становятся провокаторами утренней головной боли.

Дефицит сна. Врачи рекомендуют спать не менее 7 часов, особенно если по утрам вы плохо себя чувствуете.

Избыток сна. Много спать тоже вредно, это может вызывать мигрень и депрессию.

Патология сосудов шеи или шейного отдела позвоночника. Она может приводить к нарушению оттока крови во время сна.

Бруксизм, или скрежетание зубами во сне. Скрежет зубами ведет к перенапряжению мышц лица, патологии височно-нижнечелюстного сустава и, как следствие, к головной боли. При этом она часто сопровождается дискомфортом в ушах и зубной болью, причем без четкой локализации.

Заболевания придаточных пазух носа. Например, воспаление или полипы. Ночью усиливается отек слизистой придаточных пазух носа, а также ухудшается отток секрета, что может спровоцировать головную боль, обычно в области лба.

Гипническая головная боль, или будильниковая. Ее так называют потому, что интенсивный приступ боли будит человека. Причина этого состояния неизвестна, но чаще оно бывает у людей старше 50 лет. В качестве профилактики такой утренней боли, по словам сомнолога, хорошо помогает кофе, выпитый перед сном.