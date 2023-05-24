«Хожу во сне»: невролог Державин назвал 4 возможные причины лунатизма

В реальности люди, которые страдают лунатизмом, совершенно необязательно гуляют в ночи только в полнолуние и только при ясном небе, когда ярко светит луна. Хотя название патологии и связано с луной, она формируется в тесной связи со сном, поэтому имеет и другое, более медицинское название — сомнамбулизм. Под ним скрывается необычное поведение человека: его подъемы с постели, прогулки по дому, хотя на самом деле в это время он спит.
Насколько часто встречается сомнамбулизм, почему он возникает и опасен ли для окружающих? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил врач-невролог, мануальный терапевт клиники «АБИА» Николай Державин.
Самое загадочное состояние
Из всех состояний, связанных со сном, лунатизм (сомнамбулизм, снохождение) максимально окутан загадочностью и мистикой. Считается, что он относится к группе парасомний — состояний, связанных с нарушением распределения активации/торможения различных зон головного мозга — таков взгляд медицинской науки на наиболее вероятный путь возникновения лунатизма.
Ранее заболевание связывали с фазами луны. Считалось, что приступы возникают в период полнолуния и новолуния, которые влияют на процессы возбудимости человека и эмоциональное состояние. Однако уже доказано, что с фазами луны этот процесс не связан, а возникает он из-за особых нарушений в мозге, возникающих в период сна.
Парасомнии — это не только хождение
На фоне сна человек, страдающий сомнамбулизмом, проявляет тот или иной вид двигательной активности — вздрагивание при пробуждении/засыпании, бруксизм — скрежетанием зубами во сне, сноговорение и снохождение. Возможны и более сложные, мозаичные нарушения распределения активности и инактивации отделов головного мозга во время сна, приводящие, например, к такому явлению, как сонный паралич.
Не редкий случай
Лунатизм встречается не так уж и редко. По данным разных источников, им страдает до 10% детей до 12-14 лет, а вот среди взрослых сомнамбулизм бывает значительно реже, до 1,5%. Таким образом, чаще всего по мере взросления регулирование работы головного мозга совершенствуется, и эпизоды снохождения прекращаются.
Четыре причины лунатизма
Хотя окончательно причины проблемы не выяснены, но специалисты выделяют четыре основных направления, которые могут оказывать наибольшее влияние.
Наследственность. Если родители страдали от подобной патологии в детстве, дети в 5 раз чаще ходят по ночам. К взрослому возрасту почти у всех проблема устраняется.
Нарушение в работе мозга. На фоне некоторых патологий, например тревожности или аффективных расстройств, сомнамбулизм бывает чаще.
Неврастенические расстройства нередко провоцируют хождение по ночам в периоды психических и физических перегрузок.
Эмоциональная неустойчивость на фоне неурядиц и неудач.
Как же выглядит эпизод лунатизма?
Через некоторое время после засыпания человек, страдающий сомнамбулизмом, начинает двигаться, ходить, иногда совершать достаточно сложные действия, вплоть до вождения автомобиля. Может уйти достаточно далеко от дома. При этом сам сомнамбула в состоянии снохождения крайне редко передвигается с прямыми, вытянутыми вперед руками, как часто показывают в художественных фильмах. Двигается человек достаточно плавно, в заданном направлении, на речь окружающих, если кто-то оказался рядом, не реагирует. Глаза открыты.
Длится такой эпизод обычно от нескольких минут до получаса. Разбудить человека и вернуть в состояние бодрствования во время приступа лунатизма весьма сложно. И это не рекомендуют делать, если только действия не представляют опасности. В конце приступа человек сам возвращается в начальную точку своего «маршрута» и вновь засыпает. Изредка люди засыпают на новом месте, что, конечно, пугает их при пробуждении. Ничего из того, что человек делал во время снохождения, он не помнит.
Кажется безобидным, но требует обследования
Несмотря на кажущуюся безобидность, каждый такой случай требует разбирательства. Дело в том, что подобные проявления могут быть не самостоятельным состоянием, а вторичными симптомами заболевания центральной нервной системы.
Необходимо проконсультироваться у невролога, который при необходимости назначит дополнительное обследование — томографию и исследование биоэлектрической активности головного мозга (ЭЭГ или полисомнографию).
Специального метода лечения для лунатизма пока не найдено. В большинстве случаев в отношении детей ограничиваются проведением диагностики для исключения других заболеваний и наблюдением. У взрослых же применяют снотворные препараты, упорядочивающие фазы сна, а также различные варианты психотерапии и лечения при помощи гипноза.