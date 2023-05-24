«Хожу во сне»: невролог Державин назвал 4 возможные причины лунатизма

Длится такой эпизод обычно от нескольких минут до получаса. Разбудить человека и вернуть в состояние бодрствования во время приступа лунатизма весьма сложно. И это не рекомендуют делать, если только действия не представляют опасности. В конце приступа человек сам возвращается в начальную точку своего «маршрута» и вновь засыпает. Изредка люди засыпают на новом месте, что, конечно, пугает их при пробуждении. Ничего из того, что человек делал во время снохождения, он не помнит.