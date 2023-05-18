Избегайте «сна пенсионеров»: профессор Бузунов рассказал, когда полезно спать днем

« Желательно днем спать не более 45-50 минут, иначе вы можете дойти до глубокой стадии сна, после которой тяжело просыпаться. А если вас еще разбудит будильник, потом будет спутанное сознание и плохое настроение. Если вы ночью совсем плохо спали, тогда поспите 1,5-2 часа, чтобы прошел полный цикл сна. Но лучше все же 20 минут — получите бодрость, которой хватит до конца дня, но при этом не будет трудностей с засыпанием», — заключил Роман Бузунов.