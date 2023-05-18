Избегайте «сна пенсионеров»: профессор Бузунов рассказал, когда полезно спать днем

Многим знакомо чувство разбитости, которое нередко появляется после дневного сна. Из-за этого приходится изо всех сил прогонять такой сон, чтобы потом не потерять весь день. Среди врачей тоже есть разные мнения о пользе и вреде дневного сна для здоровья и когнитивных способностей. Так что же делать, если глаза буквально закрываются?
По мнению сомнолога Романа Бузунова, дневной сон приносит несомненную пользу, если человек недосыпает ночью или нуждается в дневном отдыхе, и может быть действительно освежающим и бодрящим. Чтобы уменьшить появившуюся сонливость, достаточно даже пяти минут отдыха с закрытыми глазами.
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«Если дневной сон достаточно короткий и не очень поздний, например после обеда, он освежающий и в то же время не мешает заснуть вечером. Считается, что оптимально днем спать 15-20 минут», —
Про словам врача, такой мини-сон помогает восстановить силы и успешно завершить рабочий день, а также повысить:
уровень внимания;
выносливость;
двигательную активность.
Когда дневной сон вреден
По словам сомнолога, дневной сон становится вредным, если спать долго и во второй половине дня. Такое случается у пенсионеров: поел — подремал, почитал — поспал. Так за день в итоге может набраться 2-3 часа дневного сна, из-за чего потом начинаются проблемы с ночным отдыхом и далее снова возникает желание поспать днем. Получается замкнутый круг.
«Желательно днем спать не более 45-50 минут, иначе вы можете дойти до глубокой стадии сна, после которой тяжело просыпаться. А если вас еще разбудит будильник, потом будет спутанное сознание и плохое настроение. Если вы ночью совсем плохо спали, тогда поспите 1,5-2 часа, чтобы прошел полный цикл сна. Но лучше все же 20 минут — получите бодрость, которой хватит до конца дня, но при этом не будет трудностей с засыпанием», — заключил Роман Бузунов.
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Почему постоянно хочется спать
Причин повышенной дневной сонливости может быть много. Как рассказывал ранее Роман Бузунов, самых частых лишь семь — на них приходится более 80% всех жалоб людей, которым все время хочется спать. Итак, это:
недосып;
нарушение режима сна и бодрствования;
избыток кофеина;
дефицит витаминов и микроэлементов. Например, такое действие может оказывать недостаток витаминов группы В, витамина D, магния и кальция, а также железа;
гипотиреоз (дисфункция щитовидной железы);
храп и апноэ сна;
депрессивное состояние.
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