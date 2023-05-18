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Избегайте «сна пенсионеров»: профессор Бузунов рассказал, когда полезно спать днем

Дневной сон может быть как полезным, так и вредным — это зависит от того, когда и сколько вы спите. Когда все-таки лучше прилечь, если плохо спал ночью и к полудню уже нет сил?

18 мая 2023
когда дневной сон полезен
Источник:
IStockphoto

Многим знакомо чувство разбитости, которое нередко появляется после дневного сна. Из-за этого приходится изо всех сил прогонять такой сон, чтобы потом не потерять весь день. Среди врачей тоже есть разные мнения о пользе и вреде дневного сна для здоровья и когнитивных способностей. Так что же делать, если глаза буквально закрываются?

По мнению сомнолога Романа Бузунова, дневной сон приносит несомненную пользу, если человек недосыпает ночью или нуждается в дневном отдыхе, и может быть действительно освежающим и бодрящим. Чтобы уменьшить появившуюся сонливость, достаточно даже пяти минут отдыха с закрытыми глазами.

Сомнология, клиническая психология

Сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук

«Если дневной сон достаточно короткий и не очень поздний, например после обеда, он освежающий и в то же время не мешает заснуть вечером. Считается, что оптимально днем спать 15-20 минут», — рассказал Роман Бузунов на своем ютуб-канале.

Про словам врача, такой мини-сон помогает восстановить силы и успешно завершить рабочий день, а также повысить:

  • уровень внимания;

  • выносливость;

  • двигательную активность.

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Когда дневной сон вреден

По словам сомнолога, дневной сон становится вредным, если спать долго и во второй половине дня. Такое случается у пенсионеров: поел — подремал, почитал — поспал. Так за день в итоге может набраться 2-3 часа дневного сна, из-за чего потом начинаются проблемы с ночным отдыхом и далее снова возникает желание поспать днем. Получается замкнутый круг.

«Желательно днем спать не более 45-50 минут, иначе вы можете дойти до глубокой стадии сна, после которой тяжело просыпаться. А если вас еще разбудит будильник, потом будет спутанное сознание и плохое настроение. Если вы ночью совсем плохо спали, тогда поспите 1,5-2 часа, чтобы прошел полный цикл сна. Но лучше все же 20 минут — получите бодрость, которой хватит до конца дня, но при этом не будет трудностей с засыпанием», — заключил Роман Бузунов.

Что еще говорят насчет пользы и вреда дневного сна для взрослых другие врачи и ученые, читайте ЗДЕСЬ.

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Почему постоянно хочется спать

Причин повышенной дневной сонливости может быть много. Как рассказывал ранее Роман Бузунов, самых частых лишь семь — на них приходится более 80% всех жалоб людей, которым все время хочется спать. Итак, это:

  • недосып;

  • нарушение режима сна и бодрствования;

  • избыток кофеина;

  • дефицит витаминов и микроэлементов. Например, такое действие может оказывать недостаток витаминов группы В, витамина D, магния и кальция, а также железа;

  • гипотиреоз (дисфункция щитовидной железы);

  • храп и апноэ сна;

  • депрессивное состояние.

Как можно исправить ситуацию в каждом из этих случаев, советы сомнолога читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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