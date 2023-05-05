4 причины бессонницы, с которыми можно легко справиться

Чтобы хорошо себя чувствовать, быстро восстанавливаться после различных заболеваний и не терять работоспособности, мы должны высыпаться. По рекомендациям врачей, необходимо спать 7-8 часов, причем ложиться стоит до полуночи. И хорошо, если утром раньше времени вас не будит яркий свет (тут способны помочь шторы блэкаут), а в комнате всю ночь прохладно: так вы лучше выспитесь и мелатонин будет активнее вырабатываться.