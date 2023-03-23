Онколог Карасев объяснил, как бессонница может спровоцировать рак

— Как правило, люди замечают, что при дефиците сна человек становится вялым, теряет работоспособность и даже стареет раньше времени. Однако сегодня ученые пошли дальше и все чаще говорят о связке недостатка сна и дефицита его гормона мелатонина с развитием онкологических заболеваний, — рассказывает Иван Карасев.

Что нужно знать о мелатонине

Если говорить максимально просто, то мелатонин действует как ночной работник, «управленец сна». Этот гормон отвечает за циркадные ритмы и вырабатывается, пока человек спит.

— Обязательным условием его адекватной выработки становится полный блэкаут во время сна — в комнате должно быть очень темно, — поясняет онколог.