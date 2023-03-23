Онколог Карасев объяснил, как бессонница может спровоцировать рак

«Ляг поспи, и все пройдет», — наверняка вы хотя бы один раз в жизни слышали эту фразу. Сон действительно можно назвать одним из самых эффективных и безопасных лекарств: он помогает справиться с усталостью, сильным стрессом, головной болью. И если человек регулярно высыпается, то однозначно чувствует себя лучше и реже болеет.
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.
— Как правило, люди замечают, что при дефиците сна человек становится вялым, теряет работоспособность и даже стареет раньше времени. Однако сегодня ученые пошли дальше и все чаще говорят о связке недостатка сна и дефицита его гормона мелатонина с развитием онкологических заболеваний, — рассказывает Иван Карасев.
Что нужно знать о мелатонине
Если говорить максимально просто, то мелатонин действует как ночной работник, «управленец сна». Этот гормон отвечает за циркадные ритмы и вырабатывается, пока человек спит.
— Обязательным условием его адекватной выработки становится полный блэкаут во время сна — в комнате должно быть очень темно, — поясняет онколог.
Даже малейший свет в помещении, например мерцающая лампочка телевизора, сбивает выработку гормона и может в 10 раз снизить его выработку по сравнению со сном в полной темноте.
Как мелатонин связан с онкологией
«Гормон сна» обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует иммунитет и тесно ассоциирован с ранним старением. Чем больше секретируется мелатонина, тем медленнее человек стареет.
— В отношении связки гормона и рака проводилось много исследований. Так, например, изучили данные ряда женщин, которые работают в ночные смены или имеют сменный график работы, когда сегодня они трудятся днем, а завтра — ночью, — рассказывает врач.
Выяснилось, что у женщин, которые работают по ночам, риск развития
рака груди,
яичников,
толстой кишки
примерно на 30% выше, чем у тех женщин, которые спят нормально и как положено — в темное время суток. Отсюда сделали вывод, что мелатонин может иметь онкосупрессивную функцию, то есть подавлять те «плохие» клетки, которые уже могли развиться в организме.
— Сегодня в клиниках, где лечатся пациенты с онкозаболеваниями, в терапии используют и мелатонин в качестве дополнения. И такое лечение показывает более эффективные результаты, нежели без «гормона сна». Так что недооценивать его точно не стоит, — заключил Иван Карасев.
Какие еще чудеса может сотворить мелатонин
Мелатонин — это гормон, работающий в мозге. Он руководит разными процессами человеческого организма, обусловливая не только скорость метаболизма, но и само окончание жизни.
Курение, алкоголь и нарушенный режим дня снижают выработку мелатонина, что, в свою очередь, приводит к ускорению темпов старения, а у женщин — и наступления менопаузы. Какая тут взаимосвязь? В чем польза и вред мелатонина в таблетках? «Доктору Питеру» об этом рассказала Ирина Бега, врач-терапевт, геронтолог, психосоматолог.