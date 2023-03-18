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Почему человек громко храпит по ночам: объясняют врачи

Не во всех случаях проблему храпа можно решить раз и навсегда. Однако нельзя ни в коем случае игнорировать этот симптом: возможно, вам пора проверить свое здоровье.

18 марта 2023
храп апноэ способы избавиться
Источник:
Katemangostar/Freepik

Спать рядом с человеком, который сильно храпит, — то еще «удовольствие». Впрочем, важно помнить: храп — это не только не слишком приятно для окружающих, но еще и очень важный симптом, который нередко указывает на серьезные проблемы со здоровьем.

Разберемся, почему люди вообще храпят и как можно решить эту проблему.

Артем Меринов
Медицина

Терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс»

Для многих храп кажется нормальным состоянием. Однако так ли это? Сначала стоит разобраться, что такое храп. Храп — это специфический низкочастотный вибрирующий звук, издаваемый человеком при дыхании во время сна. Храпят, по статистике, 30% взрослого населения. Громкий храп — частый симптом синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), многократной кратковременной остановки дыхания. К сожалению, храп всегда указывает на проблему.

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Как правило, причины кроются в:

  • отложении жира в стенках глотки у пациентов с ожирением (отложения жира в области мягкого неба, небного язычка, боковых дужек сужают и сдавливают просвет глотки);

  • увеличении небных миндалин, аденоидов, полипов в носу;

  • искривленной носовой перегородке;

  • врожденной аномалии верхних отделов дыхательные путей, недоразвитии верхней или нижней челюсти;

  • злокачественных или доброкачественных новообразованиях носоглотки; увеличении языка (синдром Дауна, врожденные опухоли, эндокринные нарушения, амилоидоз);

  • рините, протекающем с воспалением и отеком носовых ходов; удлиненном небном язычке;

  • кисте Торнвальда (врожденное кистоподобное образование, расположенное на задней стенке носоглотки);

  • деформации лицевого скелета после травмы;

  • гипертрофии голосовых связок, гортани, языка при акромегалии.

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Что же делать при апноэ? Универсального рецепта нет. Однако если использовать общие рекомендации, то стоит:

  1. отказаться от курения, алкоголя и снотворных препаратов; подобрать ортопедическую подушку (анатомическую контурную подушку с утолщением под шеей, обеспечивающую наиболее физиологичное положение головы по отношению к туловищу);

  2. обеспечить возвышенное положение изголовья кровати, спать на боку; снизить массу тела при ожирении;

  3. тренировать мышцы языка, мягкого неба и глотки с помощью специальных упражнений.

А как спать рядом с человеком, который храпит? На эту тему есть несколько лайфхаков. Во-первых, стоит попробовать блокировать шум. Наушники для сна, беруши и спокойная музыка помогут уйти от храпящего партнера. Во-вторых, если храп мешает спать и его не перебить, то стоит уйти в другую комнату. Так вы сэкономите энергию, нервы и силы.

Иляна Гончарова
Медицина

Пластический хирург, ЛОР

Храп может возникать при проблемах «верхнего этажа», то есть носа. Это может быть искривленная носовая перегородка, хронический ринит аллергической или не аллергической природы. 2-й этаж — это ротоглотка. Там может провисать язычок мягкого неба. 3-й этаж — это шея. В этой области храп может быть вызван увеличенной щитовидной железой или избытком жировой ткани при ожирении.

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Воздействуя на причину храпа, можно от него избавиться. Каким образом?

Если причина в области носа, вам может помочь операция ринопластики, септоринопластики или вазотомии носовых раковин. Если причина в ротоглотке, хирург может вам предложить увулопалатопластику — это хирургическая процедура, при которой лазер используется для частичного или полного удаления язычка и, по необходимости, удаления нёбных миндалин. ⠀

Проблема в области шеи — самая сложная в коррекции, потому что не решается хирургическим путем: увеличение щитовидной железы и избыток веса необходимо обследовать и лечить у эндокринолога. ⠀

Если на щитовидной железе есть большие узлы, мешающие дыханию, то возможно их хирургическое удаление.

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Когда храп вылечить невозможно

Иногда храп появляется с возрастом. Это связано с провисанием тканей из-за потери их эластичности. Такой вид храпа практически не лечится (при условии, что все остальные возможные причины храпа устранены, а храп есть, значит, виноваты возрастные изменения).

Что же делать тем людям, кто не может по каким-либо причинам сделать операцию, сбросить вес или у кого храп сопровождается ночным апноэ? Для них выход есть — спать в кислородной маске (не очень удобно, зато эффективно устраняет храп). ⠀

Храп имеет множество причин, и тактика лечения зависит от них напрямую. В первую очередь нужно записаться к ЛОРу для осмотра полости носа и ротоглотки, сделать компьютерную томографию носа, сдать анализы на гормоны щитовидной железы и, по возможности, решить проблему с лишним весом.

Автор текста:Дарья Гапионок
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