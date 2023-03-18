Почему человек громко храпит по ночам: объясняют врачи

Спать рядом с человеком, который сильно храпит, — то еще «удовольствие». Впрочем, важно помнить: храп — это не только не слишком приятно для окружающих, но еще и очень важный симптом, который нередко указывает на серьезные проблемы со здоровьем.
Разберемся, почему люди вообще храпят и как можно решить эту проблему.
Терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс»
Для многих храп кажется нормальным состоянием. Однако так ли это? Сначала стоит разобраться, что такое храп. Храп — это специфический низкочастотный вибрирующий звук, издаваемый человеком при дыхании во время сна. Храпят, по статистике, 30% взрослого населения. Громкий храп — частый симптом синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), многократной кратковременной остановки дыхания. К сожалению, храп всегда указывает на проблему.
Как правило, причины кроются в:
отложении жира в стенках глотки у пациентов с ожирением (отложения жира в области мягкого неба, небного язычка, боковых дужек сужают и сдавливают просвет глотки);
увеличении небных миндалин, аденоидов, полипов в носу;
искривленной носовой перегородке;
врожденной аномалии верхних отделов дыхательные путей, недоразвитии верхней или нижней челюсти;
злокачественных или доброкачественных новообразованиях носоглотки; увеличении языка (синдром Дауна, врожденные опухоли, эндокринные нарушения, амилоидоз);
рините, протекающем с воспалением и отеком носовых ходов; удлиненном небном язычке;
кисте Торнвальда (врожденное кистоподобное образование, расположенное на задней стенке носоглотки);
деформации лицевого скелета после травмы;
гипертрофии голосовых связок, гортани, языка при акромегалии.
Что же делать при апноэ? Универсального рецепта нет. Однако если использовать общие рекомендации, то стоит:
отказаться от курения, алкоголя и снотворных препаратов; подобрать ортопедическую подушку (анатомическую контурную подушку с утолщением под шеей, обеспечивающую наиболее физиологичное положение головы по отношению к туловищу);
обеспечить возвышенное положение изголовья кровати, спать на боку; снизить массу тела при ожирении;
тренировать мышцы языка, мягкого неба и глотки с помощью специальных упражнений.
А как спать рядом с человеком, который храпит? На эту тему есть несколько лайфхаков. Во-первых, стоит попробовать блокировать шум. Наушники для сна, беруши и спокойная музыка помогут уйти от храпящего партнера. Во-вторых, если храп мешает спать и его не перебить, то стоит уйти в другую комнату. Так вы сэкономите энергию, нервы и силы.
Пластический хирург, ЛОР
Храп может возникать при проблемах «верхнего этажа», то есть носа. Это может быть искривленная носовая перегородка, хронический ринит аллергической или не аллергической природы. 2-й этаж — это ротоглотка. Там может провисать язычок мягкого неба. 3-й этаж — это шея. В этой области храп может быть вызван увеличенной щитовидной железой или избытком жировой ткани при ожирении.
Воздействуя на причину храпа, можно от него избавиться. Каким образом?
Если причина в области носа, вам может помочь операция ринопластики, септоринопластики или вазотомии носовых раковин. Если причина в ротоглотке, хирург может вам предложить увулопалатопластику — это хирургическая процедура, при которой лазер используется для частичного или полного удаления язычка и, по необходимости, удаления нёбных миндалин. ⠀
Проблема в области шеи — самая сложная в коррекции, потому что не решается хирургическим путем: увеличение щитовидной железы и избыток веса необходимо обследовать и лечить у эндокринолога. ⠀
Если на щитовидной железе есть большие узлы, мешающие дыханию, то возможно их хирургическое удаление.
Когда храп вылечить невозможно
Иногда храп появляется с возрастом. Это связано с провисанием тканей из-за потери их эластичности. Такой вид храпа практически не лечится (при условии, что все остальные возможные причины храпа устранены, а храп есть, значит, виноваты возрастные изменения).
Что же делать тем людям, кто не может по каким-либо причинам сделать операцию, сбросить вес или у кого храп сопровождается ночным апноэ? Для них выход есть — спать в кислородной маске (не очень удобно, зато эффективно устраняет храп). ⠀
Храп имеет множество причин, и тактика лечения зависит от них напрямую. В первую очередь нужно записаться к ЛОРу для осмотра полости носа и ротоглотки, сделать компьютерную томографию носа, сдать анализы на гормоны щитовидной железы и, по возможности, решить проблему с лишним весом.