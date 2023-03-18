Почему человек громко храпит по ночам: объясняют врачи

Спать рядом с человеком, который сильно храпит, — то еще «удовольствие». Впрочем, важно помнить: храп — это не только не слишком приятно для окружающих, но еще и очень важный симптом, который нередко указывает на серьезные проблемы со здоровьем.

Разберемся, почему люди вообще храпят и как можно решить эту проблему.