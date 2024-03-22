Невролог Овдиенко: «Худшее, что можно сделать при боли в спине, это отлеживаться в кровати»

Кандидат медицинских наук, заведующая неврологическим отделением СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
К какому врачу идти, если болит спина
«Причин болевого синдрома множество. Возможно, болит и не спина. Поэтому только врач (не только невролог, но и любой опытный доктор) по результатам осмотра и исследований может ставить диагноз и назначать лечение», — говорит невролог Оксана Овдиенко.
Боли в спине вызывают неврологические, эндокринные заболевания, болезни органов дыхания и почек, опухоли и многие другие патологии внутренних органов, сосудов и мягких тканей.
При первом обращении к участковому врачу пациенту с болью в спине могут назначить:
консультацию невролога для оценки состояния позвоночника, мышц спины и нервной системы;
консультацию уролога в случае подозрения на заболевание мочевыводящей системы;
консультацию гинеколога при подозрении или наличии хронических заболеваний органов женской половой системы;
общий анализ крови и общий анализ мочи, чтобы подтвердить или исключить воспалительный характер заболевания;
рентгенографию позвоночника;
компьютерную томографию (например, КТ шейного или поясничного отдела позвоночника);
МРТ позвоночника;
УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза;
другие исследования.
Боль в спине: когда нужно срочно к врачу
Не откладывайте обращение к врачу, когда:
при боли в спине поднялась температура;
болит в одном месте и постоянно;
боль появляется ночью во время сна;
боль не стихает и в положении лежа;
боль в спине сопровождается онемением (чаще по утрам), напряжением мышц или чувством вялости в руках и ногах.
«Боль в спине может быть признаком запущенных патологических процессов и опасных заболеваний. Если в случае постоянных или повторяющихся болей вовремя не провести диагностику и не начать лечение, болезнь может привести к необратимым последствиям и инвалидности», — предупреждает невролог.
Может ли продуть спину
«Мы вместо выражения „продуло спину“ используем термин „миозит“, то есть воспаление мышц спины», — говорит Оксана Овдиенко.
Переохлаждение часто приводит к серьезным заболеваниям. Поэтому не оставляйте без внимания эти шесть симптомов:
Боль распространяется в разные части тела — отдает в бока, ноги, шею и поясницу.
Появились проблемы с мочеиспусканием, боль в мочевом пузыре.
Боль не проходит и иногда усиливается, даже если человек лежит или только что отдыхал.
При наклонах и поворотах боль в спине ощущается сильнее.
Чувствуется скованность движений по утрам.
Ощущается слабость в ногах.
Особая группа риска — дачники
Всю зиму владельцы огородов отдыхали, а с началом сезона резко взялись за работу. Но организм таким переменам не всегда рад.
«Весной для дачников наступает время активных работ, а иногда и изнурительного труда, зачастую в одной, согнутой, позе. Боли в спине могут возникнуть из-за поднятия тяжестей, долгого нахождения в неудобной позе, переохлаждения или инфекций», — рассказывает врач.
При этом у людей в возрасте эластичность мышц уже не такая, как в молодости, из-за чего они чаще страдают от болей.
«К физической нагрузке надо подходить с умом и увеличивать ее постепенно. Начать с чего-то легкого или ограничить время работы, немного прибавляя в последующие дни. Организм привыкнет, мышцы подстроятся», — объясняет невролог.
Эксперт советует относиться к дачным работам как к спортивным тренировкам, перед которыми для начала нужно хорошо разогреть мышцы.
«Не стремитесь выполнить пятилетку за один день. Работа никуда не денется и вас точно подождет. Позвольте себе несколько перерывов на отдых, обед и чай», — говорит Оксана Овдиенко.
Кроме того, важно заниматься профилактикой поясничных болей. Полезно ежедневно гулять на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, заниматься лечебной физкультурой и йогой.
«Йога не только укрепляет мышцы поясничного отдела, но и благоприятно влияет на психическое состояние», — говорит врач.
Кстати, чрезмерные нагрузки не только приводят к больной спине, но и повышают давление, особенно если работать на жаре.
«Многие уезжают на дачу и забывают про прописанные лекарства, не ходят по врачам. Из-за такого легкомыслия к осени все хронические болезни обостряются, — предупреждает наш эксперт. — Поэтому дачникам обязательно нужно контролировать давление, уровень сахара в крови и холестерин. И, конечно, обновить дачную аптечку, положив препараты первой помощи».
Нужно ли соблюдать постельный режим, если болит спина
«Первое желание у людей с больной поясницей — найти такую позу и оставаться в ней, пока боль не исчезнет сама собой. Но это как раз худший вариант из всех возможных», — говорит Оксана Овдиенко.
А если и продолжают передвигаться, то осторожно, ограничивая все виды физической активности, чтобы поберечь поясницу. И это их главная ошибка.
«Ни при острой, ни при хронической боли не рекомендуется постельный режим, — говорит невролог. — Более того, умеренная физическая активность входит в перечень различных видов терапии, которые назначаются при болях в пояснице.
Физическая активность снижает уровень эмоционального стресса, что почти в два раза повышает эффективность традиционных методов терапии в лечении хронической боли».
Как можно и нельзя лечить спину дома
«Когда спина начала болеть из-за перегрузки позвоночно-двигательного сегмента, паравертебральных мышц, лучшее, что можно сделать для уменьшения неприятных ощущений, — временно уменьшить или полностью убрать нагрузку хотя бы на несколько дней, — советует эксперт. — Если вы уверены в отсутствии противопоказаний к препаратам и в состоянии правильно оценить инструкцию по применению, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. Возможно ношение корсета или специального пояса для фиксации позвоночника».
А вот греть больную спину нельзя.
«При прогревании увеличиваются отек и воспаление в пораженных тканях, что усиливает боль. Прогревание опасно использовать при острых воспалительных процессах, например при аппендиците, а также при кровотечениях, опухолях, свежих ушибах», — предупреждает невролог.
Не стоит прибегать и к сомнительным методам лечения — любым грубым манипуляциям вроде вправления, костоправства, ударных техник. Особенно если это делает человек без медицинского образования или без результатов рентгена, КТ или МРТ.
Если же, несмотря на выполненные рекомендации, боль сохраняется более трех дней, обращайтесь к врачу.
Восемь правил для здоровой спины от невролога
Спите на удобной постели с упругим и жестким матрасом.
Старайтесь сохранять правильную осанку.
Не находитесь долгое время в одной позе — делайте перерывы, подвигайтесь, разомнитесь, потянитесь.
Избегайте резких поворотов и наклонов туловища. Если нужно что-то поднять с пола, присядьте, а не наклоняйтесь.
Если приходится долго стоять, например в транспорте или на остановке, найдите, на что можно опереться рукой либо прислониться спиной.
Правильно обустройте рабочее место при сидячей работе.
Следите за весом.
Занимайтесь лечебной физкультурой, плаванием или фитнесом.