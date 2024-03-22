Невролог Овдиенко: «Худшее, что можно сделать при боли в спине, это отлеживаться в кровати»

«Когда спина начала болеть из-за перегрузки позвоночно-двигательного сегмента, паравертебральных мышц, лучшее, что можно сделать для уменьшения неприятных ощущений, — временно уменьшить или полностью убрать нагрузку хотя бы на несколько дней, — советует эксперт. — Если вы уверены в отсутствии противопоказаний к препаратам и в состоянии правильно оценить инструкцию по применению, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. Возможно ношение корсета или специального пояса для фиксации позвоночника».