Уролог Пульбере назвал болезни, под которые маскируются камни в почках

Так, при методе ДЛТ (дистанционная литотрипсия) камни дробят с помощью ударной волны рентгеновских лучей или ультразвука. Есть также трансуретральная контактная лазерная операция, ее проводят через мочеиспускательный канал. При чрескожной нефролитотомии (ЧНЛ) камни удаляют с помощью небольшого прокола кожи в районе спины. А для крупных камней в почках и мочеточнике используют лапароскопические методы, когда операцию проводят через небольшой прокол в брюшной стенке.