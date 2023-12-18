Зелень, фрукты и еще 7 продуктов, из-за которых могут появиться камни в почках

По статистике, мужчины сталкиваются с мочекаменной болезнью чаще женщин. Причина появления этой патологии что у одних, что у других — вредные привычки, образ жизни, наследственность и неправильное питание. Причем человек может и не догадываться, что в его почках есть камни, но ровно до тех пор, пока они не начнут двигаться.