Белок — важный элемент, который обязательно должен присутствовать в ежедневном рационе. Он помогает как можно дольше ощущать сытость, у него более высокий TEF (термический эффект пищи), чем у жиров или углеводов, а это означает, что ваше тело сжигает больше калорий, чтобы его переработать. И еще один плюс: белок помогает нарастить мышечную массу.