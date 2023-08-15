Веская причина есть яйца: дефицит этого вещества портит память и делает нас глупее

Если вы заметили, что стали хуже соображать и постоянно забываете какие-то бытовые мелочи, а запоминать новое вам все труднее и труднее, возможно, вашему организму чего-то не хватает. По словам доктора Наоми Ньюман-Бейнарт, именно так может проявляться дефицит йода.
Йод — важнейший минерал для нашего здоровья, который наше тело не может производить самостоятельно. Он очень нужен для грамотной работы нашей щитовидной железы и гормональной системы в целом. Кроме того, недостаток йода может понизить наш интеллект и повлиять на IQ.
Ученые сопоставили более 20 исследований, изучающих взаимосвязь между йодным статусом и IQ. И пришли к выводу: дефицит минерала связан с более низким коэффициентом интеллекта.
Кроме того, оказалось, что люди с более низким уровнем гормонов щитовидной железы хуже запоминают новую информацию.
Впрочем, на этом негативные последствия дефицита йода не заканчиваются. Нехватка минерала приводит к увеличению щитовидной железы, гипотиреозу, нарушению умственного и физического развития у детей, повышенному риску абортов и врожденных аномалий у ребенка.
Существует миф, будто бы можно определить уровень минерала в организме с помощью йодной сетки. Мол, достаточно просто нанести сетку на кожу и понаблюдать за тем, как быстро она исчезнет. Если кожа впитает ее за сравнительно короткий период, то это якобы признак дефицита. О том, почему на самом деле этот лайфхак не работает, можно узнать ЗДЕСЬ.
Кроме того, нередко при дефиците йода человек чувствует себя усталым, у него портится настроение, а вес растет без очевидных причин, пишет издание
Что можно сделать, чтобы защитить себя от дефицита йода? Попробуйте скорректировать свой рацион, добавив в него следующие продукты:
водоросли;
молоко;
рыба и морепродукты;
яйца;
курицу.
Кроме того, обратите внимание на обычную йодированную соль: 5-10 грамм помогут защитить здоровье.
Впрочем, если вы столкнулись с продолжительными и серьезными проблемами с памятью и когнитивными функциями, то стоит не заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалистам.