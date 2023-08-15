Веская причина есть яйца: дефицит этого вещества портит память и делает нас глупее

Существует миф, будто бы можно определить уровень минерала в организме с помощью йодной сетки. Мол, достаточно просто нанести сетку на кожу и понаблюдать за тем, как быстро она исчезнет. Если кожа впитает ее за сравнительно короткий период, то это якобы признак дефицита. О том, почему на самом деле этот лайфхак не работает, можно узнать ЗДЕСЬ.