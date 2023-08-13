Польза и вред лютеина: улучшает память и помогает снизить уровень холестерина в крови

Вообще побочных эффектов от лютеина нет, если употреблять продукты с ним в адекватных количествах. Однако если переборщить, возможна каротинодермия, или каротиновая желтуха. Впрочем, чтобы кожа снова приобрела нормальный цвет, достаточно просто отрегулировать свой рацион и подождать, пока излишки вещества выйдут из организма.