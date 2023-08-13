Польза и вред лютеина: улучшает память и помогает снизить уровень холестерина в крови

Нашему организму нужны антиоксиданты для поддержания здоровья и защиты от инфекций. Один из таких — лютеин (от латинского luteus — «желтый»).
Конечно, можно получать лютеин из биодобавок, но оптимальный вариант — просто выстроить здоровое разнообразное питание. Антиоксидант можно найти в большинстве листовых овощей. Кроме того, он есть в оранжевых, желтых и красных плодах. Обратите внимание на следующие продукты:
шпинат;
красный перец;
малина;
паприка;
авокадо;
листовая капуста;
яйца;
тыква;
морковь;
кукуруза.
Важно помнить: лютеин может разрушиться под воздействием высоких температур. Так что овощи и фрукты лучше есть сырыми.
Чем полезен лютеин
Лютеин очень полезен для зрения и работает как профилактическое средство от возрастных заболеваний глаз вроде катаракты и дегенерации желтого пятна. Кроме того, антиоксидант защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут спровоцировать повреждения липидных мембран клеток.
Однако на этом полезные свойства соединения не заканчиваются. Лютеин помогает укрепить дыхательную систему. Также он полезен при высоком уровне холестерина: антиоксидант поднимает устойчивость к окислению липопротеинов низкой плотности.
Лютеин полезен для людей с застойной сердечной недостаточностью. Кроме того, он хорош для нашего ума: повышает когнитивные функции и помогает стабилизировать структуру мозга.
Лютеин повышает скорость реакций и идет на пользу нервной системе. А еще вещество стимулирует аутофагию — естественный механизм, который разбирает ненужные или дисфункциональные компоненты.
Наконец, антиоксидант позволяет улучшить состояние костных тканей.
Чем лютеин может быть опасен
Вообще побочных эффектов от лютеина нет, если употреблять продукты с ним в адекватных количествах. Однако если переборщить, возможна каротинодермия, или каротиновая желтуха. Впрочем, чтобы кожа снова приобрела нормальный цвет, достаточно просто отрегулировать свой рацион и подождать, пока излишки вещества выйдут из организма.
Лютеин плохо усваивается при муковисцидозе. Кроме того, не стоит самостоятельно прописывать себе биодобавки с этим антиоксидантом, лучше предварительно посоветоваться с терапевтом.