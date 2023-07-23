Не только неврология: из-за какого популярного продукта могут неметь руки и ноги

Существуют заболевания с абсолютно однозначными симптомами. Врач может поставить диагноз довольно быстро, и он не вызывает сомнений. Но иногда клиническая картина размытая, или проявления могут относиться сразу к нескольким заболеваниям. Например, человек может жаловаться на онемение в руке или ноге, чувство покалывания в кончиках пальцев или ощущение мурашек. В подобных ситуациях подозревают сбой в работе нервной системы, но так проявлять себя может целиакия — непереносимость глютена. Это генетически обусловленное воспалительное заболевание кишечника. Триггером выступает ошибочная иммунная реакция на глютен, который содержится во многих видах зерна.
«Целиакия часто остается недиагностированной. Только 36% людей знают о своей непереносимости, поэтому меняют рацион и привычки. Другие же страдают от различных неприятных симптомов и лечат то, чего на самом деле нет», —
Так, около 10% людей с целиакией страдают от периодических онемений и покалываний. Это может быть связано с тем, что непереносимость глютена способна привести к дефициту витаминов B12, D и E, фолиевой кислоты и железа, что влияет на функцию нервов.
«В более тяжелых случаях повышенной чувствительности к глютену иммунная система организма ошибочно атакует собственные ткани. Этот иммунный ответ может привести к воспалению, в том числе в периферических нервах», — предупреждает доктор Маула.
По словам эксперта, целиакию можно распознать по следующим симптомам:
постоянная диарея;
боли в животе;
метеоризм;
расстройство желудка;
запоры;
постоянная усталость;
непреднамеренная потеря веса;
проблемы с беременностью (вплоть до бесплодия);
нарушения, влияющие на координацию, равновесие и речь (атаксия).
Целиакию необходимо распознать и контролировать. В противном случае те же покалывания и онемения могут обернуться периферической невропатией. Вам будет сложно набирать текст, пользоваться телефоном, застегивать пуговицы на рубашке. Это также может повлиять на баланс и координацию, затрудняя ходьбу или бег. В тяжелых случаях есть риск получить мышечную слабость.
Терапевт, гастроэнтеролог, заместитель главного врачаЛичный сайт
Если пострадавший хочет облегчить свои симптомы и снизить риск вторичных заболеваний, ему необходимо переходить на безглютеновые продукты, рекомендует гастроэнтеролог Анна Денисова.
На фоне безглютеновой диеты симптомы целиакии почти всегда полностью исчезают. Как только глютен снова появляется в рационе, симптомы возвращаются. Для многих суточная норма переносимости глютена составляет менее 10 мг в день, она равна трети куска хлеба.
Настоятельно рекомендуется полностью и навсегда избегать следующих содержащих глютен зерен и продуктов, если у вас непереносимость:
пшеница;
рожь;
ячмень;
полба;
овес (не всегда вызывает симптомы).
Глютен содержится во многих продуктах, содержащих зерно. Пища считается безглютеновой, если она содержит не более 20 частей на миллион (20 мл на 1 кг) глютена. Подробнее о целиакии можно прочитать ЗДЕСЬ.