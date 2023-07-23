Не только неврология: из-за какого популярного продукта могут неметь руки и ноги

Существуют заболевания с абсолютно однозначными симптомами. Врач может поставить диагноз довольно быстро, и он не вызывает сомнений. Но иногда клиническая картина размытая, или проявления могут относиться сразу к нескольким заболеваниям. Например, человек может жаловаться на онемение в руке или ноге, чувство покалывания в кончиках пальцев или ощущение мурашек. В подобных ситуациях подозревают сбой в работе нервной системы, но так проявлять себя может целиакия — непереносимость глютена. Это генетически обусловленное воспалительное заболевание кишечника. Триггером выступает ошибочная иммунная реакция на глютен, который содержится во многих видах зерна.