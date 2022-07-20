Болезни сердца — из-за проблем в семье, а женские — из-за неудачной личной жизни? На самом ли деле наши внутренние переживания и страдания отражаются на состоянии здоровья?
Психологи уверены, что именно так и есть. И если вы хотите сохранить молодость и не болеть, стоит всерьез задуматься о том, что происходит в вашей голове и в вашей душе.
Психотерапевт объяснил, как могут быть связаны гинекологические заболевания с переживаемыми женщинами эмоциями и чувствами.
врач психотерапевт-сексолог-психиатр, к.м.н., основатель клиники психосоматической медицины NeoVitat.me/Tolokonincom
Особенности психосоматического подхода
- Психосоматикой называется медицина, предметом изучения которой выступает взаимосвязь психики и физического тела, — объясняет психотерапевт Артем Толоконин. — С точки зрения психосоматики тело человека управляется эмоциями и чувствами, а нарушение душевного баланса и психотравмы создают расстройства здоровья, вплоть до возникновения диагнозов.
Женские заболевания зачастую могут возникать, если женщина несчастлива в браке или пережила психотравму на интимной почве, отмечает эксперт.
- Такие сложные эмоции могут перерастать (соматизироваться) в конкретные заболевания, приводящие к бесплодию или дискомфорту в области репродуктивной системы, — заключает психотерапевт.
Миома матки
- Это заболевание представляет собой разрастание мышечной ткани и формирование миоматозного узла, когда матка становится больше, — рассказывает Артем Толоконин. — Психосоматический сценарий этого заболевания заключается в том, что женщина не ощущает себя полноценной. То есть — не имеет счастливых гармоничных отношений или постоянно испытывает разочарования в личной жизни. Тогда стресс провоцирует возникновение миомы матки.
Другой причиной возникновения этого заболевания может выступать невозможность забеременеть, в том числе — после неудачных попыток родить еще одного ребенка после появления первенца.
- Женщину могут посещать мысли, что ей не суждено снова стать матерью, — объясняет эксперт. — На уровне сознания она начинает отказываться от этого намерения, но ее душа помнит и хочет этого. И такое противоречие приводит к тому, что матка начинает расти.
Еще одной причиной появления миомы является самоедство после аборта, уточняет психотерапевт.
- Женщина чувствует вину за невыношенного и неродившегося ребенка, что влияет на увеличение матки, — говорит эксперт.
Предменструальный синдром
- В Институте психогенеалогических исследований мы выявляем психосоматические сценарии заболеваний у разных поколений, — говорит Артем Толоконин. — Анализ данных из разных родовых историй показывает, что интенсивный предменструальный синдром зачастую переживают женщины, у которых в семье мама или бабушка очень хотели забеременеть и родить ребенка, но по каким-то причинам не смогли реализовать это желание. Тогда потомкам по наследству передается бессознательный сценарий сожаления о несбывшейся беременности, который проявляется тяжелыми симптомами ПМС.
Ранний климакс
- Это явление возникает по причине того, что женщина себя потеряла как женщину из-за каких-то эмоциональных травм. После чего замерла или, что называется — «умерла», — говорит психотерапевт.
Другой причиной раннего климакса может быть подсознательный страх стать женщиной или мамой.
- Запускающий страх конфликт, как правило, очень похож на тот, что бывает при бесплодии, — объясняет эксперт. — Женщина отказывается от этого намерения и буквально вырывает у себя цикл. Тогда яичники начинают плохо работать, потому что эта опция не нужна.
Как избежать проблем со здоровьем
- Главное, что важно сделать ― позаботиться о своем психоэмоциональном состоянии, чтобы переживания не застревали в теле, — говорит психотерапевт Артем Толоконин. — Если не получается самостоятельно справиться со сложными чувствами, обратитесь к психотерапевту, который поможет экологично прожить их.
Еще один важный психологический прием — не думать о проблеме, советует эксперт.
- Очень часто пациенткам, которые испытывают трудности с зачатием, мы советуем поехать на курорт и отвлечься, — говорит психотерапевт. — Надо перестать себя фиксировать и бесконечно перепроверять: а есть две полоски или нет. Это очень важно, ведь когда женщина просто переключает свое сознание и начинает заниматься чем-то другим, то все и случается!
Гармонизировать тело и душу также помогает йога, отмечает эксперт.
- Она оказывает благотворный эффект на женскую эндокринную систему. А ее правильное функционирование ― залог здоровья, хорошего самочувствия и эмоционального баланса, — говорит Артем Толоконин.
Польза йоги
Гармонизирует цикл;
Облегчает симптомы ПМС и климакса;
Снижает боли при мигренях и их частоту;
Продлевает молодость организма;
Улучшает сон;
Снижает менструальные боли;
Избавляет от усталости ног и отеков после ношения каблуков;
Способствует уменьшению массы тела;
Улучшает работу нервной системы.
- Выполнение асан и дыхательных техник улучшает циркуляцию крови и питание тканей всех органов. Это налаживает их работу, благоприятно отражается на коже, здоровье суставов, общем тонусе организма, — поясняет Артем Толоконин.
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