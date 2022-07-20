Миома матки

- Это заболевание представляет собой разрастание мышечной ткани и формирование миоматозного узла, когда матка становится больше, — рассказывает Артем Толоконин. — Психосоматический сценарий этого заболевания заключается в том, что женщина не ощущает себя полноценной. То есть — не имеет счастливых гармоничных отношений или постоянно испытывает разочарования в личной жизни. Тогда стресс провоцирует возникновение миомы матки.

Другой причиной возникновения этого заболевания может выступать невозможность забеременеть, в том числе — после неудачных попыток родить еще одного ребенка после появления первенца.

- Женщину могут посещать мысли, что ей не суждено снова стать матерью, — объясняет эксперт. — На уровне сознания она начинает отказываться от этого намерения, но ее душа помнит и хочет этого. И такое противоречие приводит к тому, что матка начинает расти.

Еще одной причиной появления миомы является самоедство после аборта, уточняет психотерапевт.

- Женщина чувствует вину за невыношенного и неродившегося ребенка, что влияет на увеличение матки, — говорит эксперт.

Предменструальный синдром

- В Институте психогенеалогических исследований мы выявляем психосоматические сценарии заболеваний у разных поколений, — говорит Артем Толоконин. — Анализ данных из разных родовых историй показывает, что интенсивный предменструальный синдром зачастую переживают женщины, у которых в семье мама или бабушка очень хотели забеременеть и родить ребенка, но по каким-то причинам не смогли реализовать это желание. Тогда потомкам по наследству передается бессознательный сценарий сожаления о несбывшейся беременности, который проявляется тяжелыми симптомами ПМС.

Ранний климакс

- Это явление возникает по причине того, что женщина себя потеряла как женщину из-за каких-то эмоциональных травм. После чего замерла или, что называется — «умерла», — говорит психотерапевт.

Другой причиной раннего климакса может быть подсознательный страх стать женщиной или мамой.

- Запускающий страх конфликт, как правило, очень похож на тот, что бывает при бесплодии, — объясняет эксперт. — Женщина отказывается от этого намерения и буквально вырывает у себя цикл. Тогда яичники начинают плохо работать, потому что эта опция не нужна.