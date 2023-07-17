Ненужные обследования, ферменты и еще 5 ошибок в лечении вздутия живота, которые допускают врачи

«Результат копрограммы зависит от того, какой у человека рацион. Например, если в нем много овощей и фруктов, в копрограмме будет переваренная и непереваренная клетчатка. И это говорит лишь о том, что в рационе ее много, только и всего», — поясняет Мария Лопатина.