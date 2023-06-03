Где болит аппендицит: 5 мест, куда может «кольнуть и стрельнуть»

В «привычное» место — правую нижнюю часть живота между паховой складкой и пупком — боль опустится через несколько часов. Это так называемый симптом Кохера. Но если анатомически аппендикс расположен нетипично, то возможны варианты. Такое встречается примерно у 10% пациентов.