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Где болит аппендицит: 5 мест, куда может «кольнуть и стрельнуть»

О воспалении аппендикса мы думаем в первую очередь, если болит правый бок. Но у него на самом деле бывают разные места локализации.

3 июня 20231
Где болит аппендицит: 5 мест, куда может «кольнуть и стрельнуть»
Источник:
IStockphoto

Аппендицит — одно из самых коварных заболеваний. Его на первоначальной стадии можно спутать со многими другими болезненными состояниями. При этом тянуть с диагностикой аппендицита смертельно опасно. Если отросток лопнет, это чревато гнойным перитонитом.

Можно ли по первым симптомам определить, аппендицит ли это? На этот вопрос журналистам издания E1.RU ответила врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

«Чаще всего аппендицит обостряется ночью или ранним утром. Болезненные ощущения носят, как правило, спастический характер, то есть пациент отмечает непроизвольные мышечные спазмы, — объясняет врач. — В классической клинической картине боль в первые часы локализуется в эпигастральной области — в верхней центральной части живота, под грудной клеткой».

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В «привычное» место — правую нижнюю часть живота между паховой складкой и пупком — боль опустится через несколько часов. Это так называемый симптом Кохера. Но если анатомически аппендикс расположен нетипично, то возможны варианты. Такое встречается примерно у 10% пациентов.

Восходящее расположение аппендикса: боль локализуется высоко, в правом подреберье. Ее можно спутать с желчной коликой или язвенной болезнью.

Центральное расположение: отросток располагается близко к брыжейке тонкой кишки. В таком случае симптоматика похожа на ротавирусную инфекцию: жидкий стул, многократная рвота, сильная тошнота, боль локализуется близко к пупку.

Тазовое расположение: аппендикс может контактировать со стенкой мочевого пузыря. И это уже будет похоже на симптомы цистита — нарушение мочеиспускания, оно может быть учащенным, с резью.

Внебрюшинное расположение аппендикса: картина будет максимально смазанной, боль будет отдавать в правое бедро или тазобедренный сустав.

Автор текста:Ирина Себелева
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