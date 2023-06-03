Где болит аппендицит: 5 мест, куда может «кольнуть и стрельнуть»

Аппендицит — одно из самых коварных заболеваний. Его на первоначальной стадии можно спутать со многими другими болезненными состояниями. При этом тянуть с диагностикой аппендицита смертельно опасно. Если отросток лопнет, это чревато гнойным перитонитом.
Можно ли по первым симптомам определить, аппендицит ли это? На этот вопрос журналистам издания E1.RU
«Чаще всего аппендицит обостряется ночью или ранним утром. Болезненные ощущения носят, как правило, спастический характер, то есть пациент отмечает непроизвольные мышечные спазмы, — объясняет врач. — В классической клинической картине боль в первые часы локализуется в эпигастральной области — в верхней центральной части живота, под грудной клеткой».
В «привычное» место — правую нижнюю часть живота между паховой складкой и пупком — боль опустится через несколько часов. Это так называемый симптом Кохера. Но если анатомически аппендикс расположен нетипично, то возможны варианты. Такое встречается примерно у 10% пациентов.
Восходящее расположение аппендикса: боль локализуется высоко, в правом подреберье. Ее можно спутать с желчной коликой или язвенной болезнью.
Центральное расположение: отросток располагается близко к брыжейке тонкой кишки. В таком случае симптоматика похожа на ротавирусную инфекцию: жидкий стул, многократная рвота, сильная тошнота, боль локализуется близко к пупку.
Тазовое расположение: аппендикс может контактировать со стенкой мочевого пузыря. И это уже будет похоже на симптомы цистита — нарушение мочеиспускания, оно может быть учащенным, с резью.
Внебрюшинное расположение аппендикса: картина будет максимально смазанной, боль будет отдавать в правое бедро или тазобедренный сустав.