Не все очевидно: как точно понять, есть у человека запор или нет

Это уже запор или просто временный сбой? Таким вопросом могут задаваться люди, которые по каким-то причинам никак не могут сходить в туалет «по-большому».
На самом деле, что такое запор, вроде бы понятно, но всегда найдутся те, кто не готов признавать существование проблемы, и, наоборот, те, кто ищет диагнозы там, где их нет.
Гастроэнтеролог подготовил небольшой гайд, проверьте и вы себя.
Признаки запора
«Если у вас есть хотя бы два из перечисленных симптомов, то вероятность запора высока, — рассказал
менее трех дефекаций в неделю;
отделение кала большой плотности, либо очень плотной консистенции в виде овечьего кала;
отсутствие ощущения полного опорожнения кишечника после дефекации, как будто не до конца сходили;
чувство блокировки содержимого в прямой кишке, будто что-то застряло;
необходимость сильно тужиться.
необходимость пальцами доставать содержимое из прямой кишки или поддерживать мышцы дна таза, чтобы сходить в туалет.
«Для хронического запора характерно постоянное нарушение акта дефекации не менее трех месяцев. Есть эти проблемы почти у каждого третьего, — объясняет врач. — Если вы обнаружили у себя вышеуказанные признаки, это повод обратиться к врачу, хотя бы к гастроэнтерологу».
* Римские критерии IV пересмотра (2016 год) — это согласительный консенсус, созданный в ходе работы международной группы экспертов, объединившей как исследователей, так и практикующих специалистов в области гастроэнтерологии.
Почему возникает запор
Причины могут быть самые разные, но самая частая — алиментарно-поведенческий запор из-за:
уменьшения объема потребляемой пищи и воды;
уменьшения в рационе пищевых волокон;
избыточного потребления белков животного происхождения;
сознательного подавления акта дефекации;
малоподвижного образа жизни.
«Дополнительные факторы риска — пожилой возраст, а именно снижение двигательной активности кишечника, недостаток физической активности, трудности при жевании, возникающие у пожилых пациентов в связи с утратой зубов, неадекватным протезированием, нарушениями пищевого поведения», — добавляет врач-гастроэнтеролог.
Ранее «Доктор Питер» рассказал, какие продукты и напитки могут вызывать запоры (некоторые из них мало у кого под подозрением), а также какие пищевые ошибки мы совершаем. А еще вот дельные советы врачей, как помочь себе при запорах.