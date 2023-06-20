Даже врачи могут пропустить этот вид рака: 6 симптомов, которые должны насторожить

По статистике, чаще всего в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — онкология. Только в России от рака ежегодно погибают около 300 тысяч человек. В пандемийный период эта цифра была больше: люди сидели по домам, боялись лишний раз пойти в поликлинику, чтобы не заразиться коронавирусом.
В большинстве случаев опухоль в организме развивается бессимптомно. Да, человек может чувствовать слабость, усталость, сонливость, но в чаще всего мы это списываем на переработку и стресс.
По словам врачей из клиники Кливленда, один из самых «тихих» видов онкологии — это рак брюшной полости. Опухоль начинает развиваться в брюшине — тонком слое ткани, выстилающей внутреннюю часть живота.
«Считается, что рак брюшной полости встречается очень редко. В мире регистрируют около семи случаев на миллион в год. Но эти цифры могут быть ошибочными. По оценкам исследователей, до 15% женщин, у которых диагностирован запущенный рак яичников, на самом деле могут страдать от рака брюшины», —
Часто симптомы растущей опухоли можно принять за другие проблемы. Однако вас точно должно насторожить следующее:
постоянно вздутый живот;
регулярные запоры или диарея;
частые боли в животе;
болезненность при пальпации живота;
чувство «распирания» изнутри;
потеря аппетита.
По оценкам британских медиков, от рака брюшной полости чаще страдают женщины. Диагностируют его в основном у тех, кому уже исполнилось 60 лет.
Чтобы не пропустить любую опасную патологию, не забывайте про ежегодную диспансеризацию, она и правда может спасти жизнь. При любых странных ощущениях или непонятных симптомах обязательно обращайтесь к врачу, можно начать с терапевта. Доктор выслушает жалобы и решит, какие обследования вам нужно пройти в первую очередь.
Признаки рака, которые маскируются под выгорание и стресс
Что еще важно знать про онкологию? Когда уже точно можно думать, что это не просто усталость и нервы? На эти важные вопросы ответил эксперт «Доктора Питера», врач-онколог, маммолог, оперирующий специалист онкологического центра «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.