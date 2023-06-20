Даже врачи могут пропустить этот вид рака: 6 симптомов, которые должны насторожить

По статистике, чаще всего в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — онкология. Только в России от рака ежегодно погибают около 300 тысяч человек. В пандемийный период эта цифра была больше: люди сидели по домам, боялись лишний раз пойти в поликлинику, чтобы не заразиться коронавирусом.