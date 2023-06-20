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Даже врачи могут пропустить этот вид рака: 6 симптомов, которые должны насторожить

Опасную патологию легко пропустить, приняв за другие, безобидные проблемы. Эксперты объясняют, что точно не должно остаться без внимания.

20 июня 20231
Даже врачи могут пропустить этот вид рака: 6 симптомов, которые должны насторожить
Источник:
freepik

По статистике, чаще всего в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — онкология. Только в России от рака ежегодно погибают около 300 тысяч человек. В пандемийный период эта цифра была больше: люди сидели по домам, боялись лишний раз пойти в поликлинику, чтобы не заразиться коронавирусом.

В большинстве случаев опухоль в организме развивается бессимптомно. Да, человек может чувствовать слабость, усталость, сонливость, но в чаще всего мы это списываем на переработку и стресс.

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По словам врачей из клиники Кливленда, один из самых «тихих» видов онкологии — это рак брюшной полости. Опухоль начинает развиваться в брюшине — тонком слое ткани, выстилающей внутреннюю часть живота.

«Считается, что рак брюшной полости встречается очень редко. В мире регистрируют около семи случаев на миллион в год. Но эти цифры могут быть ошибочными. По оценкам исследователей, до 15% женщин, у которых диагностирован запущенный рак яичников, на самом деле могут страдать от рака брюшины», — говорят врачи.

Часто симптомы растущей опухоли можно принять за другие проблемы. Однако вас точно должно насторожить следующее:

  • постоянно вздутый живот;

  • регулярные запоры или диарея;

  • частые боли в животе;

  • болезненность при пальпации живота;

  • чувство «распирания» изнутри;

  • потеря аппетита.

По оценкам британских медиков, от рака брюшной полости чаще страдают женщины. Диагностируют его в основном у тех, кому уже исполнилось 60 лет.

Чтобы не пропустить любую опасную патологию, не забывайте про ежегодную диспансеризацию, она и правда может спасти жизнь. При любых странных ощущениях или непонятных симптомах обязательно обращайтесь к врачу, можно начать с терапевта. Доктор выслушает жалобы и решит, какие обследования вам нужно пройти в первую очередь.

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Что еще важно знать про онкологию? Когда уже точно можно думать, что это не просто усталость и нервы? На эти важные вопросы ответил эксперт «Доктора Питера», врач-онколог, маммолог, оперирующий специалист онкологического центра «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.

Автор текста:Софья Хромова
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