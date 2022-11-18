Как часто, читая новости о смерти известных людей, мы удивляемся: ну как же так, совсем еще молодые, да и больными совсем не выглядели? Действительно, иногда поражаешься, как человека, который буквально вчера выглядел абсолютно здоровым, сегодня уже хоронят.
Впрочем, для врачей зачастую ничего странного и неожиданного в такой смерти нет. Терапевт Марат Фаррахов рассказал, почему так происходит и как уберечь себя.
По словам врача, несмотря на все обилие информации от врачей, люди часто твердо верят в то, что статины, например, вредят печени, антидепрессанты вызывают зависимость хуже наркотиков, таблетки от давления вообще обычный маркетинговый ход ушлых производителей медикаментов, которые только и думают, как бы заработать побольше денег на доверчивых гражданах. Вот и получается, что следовать предписаниям терапевтов вроде как и не надо.
Однако эти же люди нередко курят, пьют спиртное, не следят за весом и давлением. Потом случается инфаркт или инсульт, а горюющие родственники не могут понять: как же так, ведь совсем молодой был!
Врач напоминает: во всем мире главные причины преждевременной смерти — сердечно-сосудистые заболевания, рак и обструктивная болезнь легких. Все знают факторы риска этих недугов:
высокий уровень холестерина;
сидячий образ жизни;
высокий уровень сахара в крови;
постоянный стресс.
И к великому счастью, в современном мире существует множество реально работающих методов снизить риски. Все знают о важности здорового питания, спорта и профилактических обследований. Однако очень многие продолжают обманывать себя и даже при наличии явных предпосылок к серьезным проблемам со здоровьем считают, что именно они точно не умрут от сердечного приступа.
«В инфарктном отделении нашего кардиоцентра лежит много мужчин 40+ лет и почти нет 65+. Знаете, почему? Мужчины старшего возраста уже умерли», — пишет Фаррахов.
Кстати
Многие опасные болезни протекают бессимптомно, и именно поэтому так важно ходить по врачам, не только когда что-то болит. О том, как должен проходить чек-ап и как правильно выбрать клинику, в которой будете проверять здоровье, узнайте ЗДЕСЬ.
Еще одним методом профилактики может стать самодиагностика. Визит к врачу она, конечно, не заменит, но поможет понять, к какому именно специалисту следует обращаться. О том, как проводить самоосмотр, можно прочитать ЗДЕСЬ.