Как часто, читая новости о смерти известных людей, мы удивляемся: ну как же так, совсем еще молодые, да и больными совсем не выглядели? Действительно, иногда поражаешься, как человека, который буквально вчера выглядел абсолютно здоровым, сегодня уже хоронят.

Впрочем, для врачей зачастую ничего странного и неожиданного в такой смерти нет. Терапевт Марат Фаррахов рассказал, почему так происходит и как уберечь себя.