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Выявляют 8 видов рака: какие онкоскрининги можно пройти бесплатно по диспансеризации

Как пройти обследование на рак? Только за деньги? Нет, это вполне возможно сделать в рамках диспансеризации в своей поликлинике. Как работает система и какие 6 онкоскринингов доступны по ОМС, объясняют чиновники от здравоохранения.

31 мая 2023
ОМС бесплатно
Источник:
iStockphoto

Чем раньше выявить онкологию, тем больше шансов выздороветь и сохранить здоровье и жизнь. Но как поймать болезнь? Пройти обследование. Например, в рамках диспансеризации. Это вполне реально.

Так, в Петербурге за прошлый год в рамках диспансеризации было выявлено около 3 тысяч раковых заболеваний. Для сравнения: два года назад — 800. Чиновники объясняют: это не потому, что раком стали болеть больше, а из-за роста числа обследований.

«Чем меньше людей приходит на диспансеризацию, тем меньше заболеваний выявляем. И кажется, что все хорошо. А мы прекрасно понимаем, что это иллюзия», — рассказал зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Мотовилов.

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Какие обследования на рак входят в диспансеризацию

В диспансеризацию включены 6 онкоскринингов, которые позволяют на ранней стадии выявить рак пищевода и желудка, колоректальный рак, рак молочной железы, рак шейки матки, рак предстательной железы, рак легкого, рак кожи, рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

  1. Скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки (у женщин).

  2. Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез (у женщин): в возрасте от 40 до 75 лет включительно — маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года.

  3. Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин) в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет — определение простатического специфического антигена в крови.

  4. Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки: в возрасте от 40 до 64 лет включительно — исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года; в возрасте от 65 до 75 лет включительно — 1 раз в год.

  5. Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

  6. Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в возрасте 45 лет — эзофагогастродуоденоскопия.

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Знают не все

Пациенты поликлиник зачастую не всегда знают о том, какие услуги они могут получить совершенно бесплатно по ОМС. В соцсетях жители Петербурга отмечают, что в поликлиниках не предлагают онкоскрининги тем, кто готов проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию: «Проходила и первичную, и углубленную — ничего подобного не предложено…», «А как они определяются, эти 6 онкоскринингов? В нашей поликлинике такого не предлагают. Может, это для избранных?»

В комздраве разъяснили, что диспансеризация для людей старше 40 лет доступна ежегодно, подробно о порядке ее проведения расписано в приказе Минздрава РФ №404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

Автор текста:Анна Майская
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