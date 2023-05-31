Выявляют 8 видов рака: какие онкоскрининги можно пройти бесплатно по диспансеризации

Чем раньше выявить онкологию, тем больше шансов выздороветь и сохранить здоровье и жизнь. Но как поймать болезнь? Пройти обследование. Например, в рамках диспансеризации. Это вполне реально.
Так, в Петербурге за прошлый год в рамках диспансеризации было выявлено около 3 тысяч раковых заболеваний. Для сравнения: два года назад — 800. Чиновники объясняют: это не потому, что раком стали болеть больше, а из-за роста числа обследований.
«Чем меньше людей приходит на диспансеризацию, тем меньше заболеваний выявляем. И кажется, что все хорошо. А мы прекрасно понимаем, что это иллюзия», —
Какие обследования на рак входят в диспансеризацию
В диспансеризацию включены 6 онкоскринингов, которые позволяют на ранней стадии выявить рак пищевода и желудка, колоректальный рак, рак молочной железы, рак шейки матки, рак предстательной железы, рак легкого, рак кожи,
Скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки (у женщин).
Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез (у женщин): в возрасте от 40 до 75 лет включительно — маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года.
Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин) в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет — определение простатического специфического антигена в крови.
Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки: в возрасте от 40 до 64 лет включительно — исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года; в возрасте от 65 до 75 лет включительно — 1 раз в год.
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.
Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в возрасте 45 лет — эзофагогастродуоденоскопия.
Знают не все
Пациенты поликлиник зачастую не всегда знают о том, какие услуги они могут получить совершенно бесплатно по ОМС. В соцсетях жители Петербурга отмечают, что в поликлиниках не предлагают онкоскрининги тем, кто готов проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию: «Проходила и первичную, и углубленную — ничего подобного не предложено…», «А как они определяются, эти 6 онкоскринингов? В нашей поликлинике такого не предлагают. Может, это для избранных?»
В комздраве разъяснили, что диспансеризация для людей старше 40 лет доступна ежегодно, подробно о порядке ее проведения расписано в приказе Минздрава РФ №404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».