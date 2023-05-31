Выявляют 8 видов рака: какие онкоскрининги можно пройти бесплатно по диспансеризации

Пациенты поликлиник зачастую не всегда знают о том, какие услуги они могут получить совершенно бесплатно по ОМС. В соцсетях жители Петербурга отмечают, что в поликлиниках не предлагают онкоскрининги тем, кто готов проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию: «Проходила и первичную, и углубленную — ничего подобного не предложено…», «А как они определяются, эти 6 онкоскринингов? В нашей поликлинике такого не предлагают. Может, это для избранных?»