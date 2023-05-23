Проверь себя: эти 12 признаков рака мужчины обычно игнорируют

Яички ощущаются по-другому. Они могут казаться вдруг потяжелевшими или будто зажатыми. Так может проявляться рак яичка. Он развивается очень быстро, поэтому тревогу нужно бить как можно раньше. Стоит сдать анализ крови и сделать УЗИ.

Изменения в эякуляте. Если сперма внезапно становится кристально прозрачной или, наоборот, чуть бурого цвета, это может говорить о проблемах с предстательной железой или придатком яичка, а еще — о развивающейся опухоли. Пройдите обследование, чтобы не паниковать и разобраться в проблеме.

Моча выходит не с такой силой, как раньше, и в туалет хочется гораздо чаще. Это может быть признаком простатита и в том числе рака мочевого пузыря. В группе риска — курильщики.

Испражнения. Если меняется их характер (например, случается понос, потом запор и снова понос), это может быть раком толстой кишки. Еще один признак — скопление слизи в кале или появление крови. Разобраться, что происходит, поможет колоноскопия — это золотой стандарт диагностики рака кишечника.

Подмышки и пах. Ощущение давления в этих зонах — тревожный сигнал. Так могут проявлять себя изменения в лимфатических узлах. Если вы чувствуете их уплотнение и болезненность, это может говорить об инфекции и опухоли. Особенно если уплотнение лимфоузлов то проходит, то вновь появляется.

Грудь. Да, рак груди бывает и у мужчин, редко, но это факт. Так что, если в груди вы чувствуете какое-то уплотнение, болезненные ощущения, то стоит пройти обследование. Лучший вариант диагностики — это УЗИ.

Потеря веса. Если брюки вдруг стали свободнее, но вы не меняли рацион, не стали двигаться больше и не худеете целенаправленно, это опасный симптом. Многие виды рака, такие, например, как рак поджелудочной железы, отнимают у организма очень много энергии. Также исследование, проведенное в Немецком центре изучения рака, показало, что внезапная потеря веса — это недооцененный фактор риска колоректального рака.

Рот. Появившиеся на губах, во рту или на языке пятна надо воспринимать как повод пойти к доктору, особенно если вы курите давно и много. Так может проявляться рак. Но, конечно, вполне возможно, что это всего лишь афты из-за стоматита или герпес. Но лучше все же быстрее разобраться в проблеме .

Кожа. Стоит сходить к врачу при изменении вида родинки, появлении незаживающих ранок на коже, необычных пятен, шелушении. Надо понимать, что рак кожи не всегда проявляется исключительно черным пятном. Он может давать и другие симптомы. Так что скрининг у дерматолога пройти стоит.

Кашель. Если он не проходит больше месяца, появилась одышка, это может указывать на рак легких.

Охриплость. Если вам приходится постоянно откашливаться, голос изменился, постоянно садится и хрипит, — это могут быть проявления развивающейся опухоли.