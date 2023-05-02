Эти ранние признаки рака печени могут проявиться во время еды

Чтобы как можно раньше обнаружить возможные проблемы с печенью, необходимо крайне внимательно относиться ко всем изменениям, которые происходят в организме. Напрямую сигналов печень не подает, этот орган не умеет «болеть», а если неприятные ощущения все-таки появляются, значит, все уже очень и очень серьезно.