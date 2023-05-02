Эти ранние признаки рака печени могут проявиться во время еды

Рак печени — злокачественное поражение органа, возникающее из гепатоцитов, печеночных клеток. Чаще всего врачи диагностируют одну из форм онкологии — гепатоцеллюлярную карциному. В начальных стадиях она не вызывает никаких жалоб и нередко обнаруживается случайно, когда человек проходит обследование совершенно по другим причинам.
Основной фактор риска развития гепатоцеллюлярной карциномы — это хроническое поражение печени, цирроз печени. Он чаще всего связан с инфекцией, вызванной вирусом гепатита С или чрезмерным употреблением алкоголя. Также в зоне риска люди с сахарным диабетом, ожирением, серьезными проблемами с обменом веществ и различными вредными привычками.
Чтобы как можно раньше обнаружить возможные проблемы с печенью, необходимо крайне внимательно относиться ко всем изменениям, которые происходят в организме. Напрямую сигналов печень не подает, этот орган не умеет «болеть», а если неприятные ощущения все-таки появляются, значит, все уже очень и очень серьезно.
По
вы стали замечать, что употребление даже небольшого количества пищи вызывает сильный дискомфорт — начинает болеть живот, чаще всего в области желудка;
у вас резко пропадает аппетит, хотя вы только что сели обедать или ужинать и были уверены, что голодны;
во время приема пищи или сразу после появляется чувство тошноты, как будто вы сильно переели или съели что-то несвежее.
Безусловно, такие симптомы могут указывать и на другие проблемы с ЖКТ, тут уже поможет разобраться лечащий врач. Но подозрения насчет патологии печени должны усилиться, если вы заметили, что кожа или белки глаз приобрели желтоватый оттенок, вес стал резко уходить, а ежедневная усталость не проходит даже после крепкого сна и полноценного отдыха.
«Сегодня доступны различные методы диагностики рака печени. Первоначальное представление о состоянии можно получить при ультразвуковом сканировании (сонографии) брюшной полости. Чтобы дополнительно уточнить любую подозрительную структуру в печени, врачи используют визуализирующие тесты. Для этого сначала в вену пациента вводят контрастное вещество», — рассказывает врач.
Помочь в диагностике также могут МРТ и КТ. Если же врач сомневается в точности диагноза, то он может взять биопсию — часть ткани органа для исследования в лаборатории.
Когда с диагнозом все ясно, то доктор выбирает схему лечения. Здесь все тоже сугубо индивидуально. Для определения стадии врачи используют специальную систему, которую они называют системой стадирования Барселонской клиники рака печени (BCLC).
Ключевыми критериями в этой системе являются:
количество и размер опухолей в печени;
распространение и локализация опухоли, то есть ограничена ли опухоль печенью, локально распространена или имеются метастазы;
здоровье пациента — есть ли у пациента хроническое заболевание печени (цирроз печени), насколько оно серьезно;
функции печени больного.
На ранней стадии излечение возможно. Здесь могутт помочь трансплантация, операция по удалению части печени или местные процедуры. Иногда необходима и медикаментозная терапия, а также различные методы лечения, которые помогают уменьшить опухоль.
На поздних стадиях врачи предлагают паллиативную и профессиональную психологическую помощь.