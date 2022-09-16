Онколог Карасев назвал 6 признаков, что вам стоит как можно быстрее сделать гастроскопию

Чем раньше болезнь диагностируешь, тем больше шансов, что ее получится вылечить. Для того чтобы понимать, что происходит с вашим организмом, очень важно время от времени проходить обследования.
Один из способов проверить свое здоровье, отмечает онколог Иван Карасев — гастроскопия.
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.
Как отмечает врач, мы действительно не так часто думаем о том, не пора ли устроить своему организму чек-ап. Как ни поразительно, но на техосмотр своего авто мы готовы потратить куда больше внимания и времени.
Конкретно на гастроскопию нужно бежать в двух случаях: если вас со стороны ЖКТ ничего не беспокоит и если есть какие-то жалобы.
Разберемся с первым. Зачем проходить через довольно неприятную процедуру, если никаких заметных поводов для беспокойств нет? Дело в том, что многие недуги на первых порах «не болят». Поэтому лучше проходить профилактическое обследование раз в 3-5 лет.
Вот несколько проблем, которые поможет вовремя выявить такое обследование:
Регулярная гастроскопия поможет вовремя обнаружить и обезвредить рак — на ранней стадии и без тяжелых осложнений;
Процедура дает выявить полипы или другие новообразования;
Гастроскопия помогает проверить, как работает пищевод, желудок и 12-перстная кишка и выяснить, нет ли отклонений от нормы;
Убедиться, что со здоровьем все в порядке.
А какие симптомы ясно дают понять, что настало время как можно скорее записаться на процедуру? Карасев в своем
Постоянные боли в желудке после еды и натощак;
Непрекращающаяся изжога;
Тошнота, вздутие, проблемы с вкусом;
Острая боль в эпигастральной области или в правом подреберье;
Рвота с кровью, симптомы анемии, черный кал;
Резкое похудение без видимых причин.
Многие при появлении подобных сигналов бездействуют, глушат болезненные ощущения таблетки или вообще пытаются поставить себе диагноз с помощью интернета. Однако только опытный врач способен понять, что с вами, увидеть, что происходит в ЖКТ и назначить соответствующее лечение.
Кстати
К числу не менее пугающих процедур относят колоноскопию. Ее делать врачи советуют вообще всем людям старше 50 лет. О том, как подготовится к колоноскопии и какие болезни это обследование помогает предотвратить, узнай ЗДЕСЬ.