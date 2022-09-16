Онколог Карасев назвал 6 признаков, что вам стоит как можно быстрее сделать гастроскопию

Как отмечает врач, мы действительно не так часто думаем о том, не пора ли устроить своему организму чек-ап. Как ни поразительно, но на техосмотр своего авто мы готовы потратить куда больше внимания и времени.

Конкретно на гастроскопию нужно бежать в двух случаях: если вас со стороны ЖКТ ничего не беспокоит и если есть какие-то жалобы.

Разберемся с первым. Зачем проходить через довольно неприятную процедуру, если никаких заметных поводов для беспокойств нет? Дело в том, что многие недуги на первых порах «не болят». Поэтому лучше проходить профилактическое обследование раз в 3-5 лет.