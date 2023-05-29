Страховщики объяснили, что делать, если полис ОМС вам выдали в другом регионе

Как будет работать полис ОМС, если вы отправляетесь в командировку или отпуск или трудитесь в одном регионе, а живете в другом? Что делать, если срочно надо к врачу? Бесплатно ли окажут медицинскую помощь «неместным» пациентам и за какие услуги придется заплатить? Надо возить с собой бумажный полис или он теперь исключительно цифровой? На эти вопросы ответили страховые представители компании «СОГАЗ-Мед».
Бумажный или электронный
«Доктор Питер» уже рассказывал, что с 1 декабря прошлого года полис ОМС стал цифровым: данные пациента доступны в поликлиниках уже при предъявлении паспорта. Но это в идеале. Брать с собой полис при обращении за медпомощью все еще надо - как минимум, в течение переходного периода, до 2025 года.
«Застрахованные обязаны предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе (бумажный бланк или электронный полис) или выписку о полисе ОМС/документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении). Поэтому, отправляясь в путешествие по России, обязательно возьмите с собой полис ОМС для каждого члена семьи», — объясняют страховщики.
Полис действителен, если выдан в другом регионе?
«Да, полис ОМС действителен и дает право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ в объеме базовой программы ОМС», — продолжают эксперты.
В чем же разница? В «родном» регионе застрахованный получает медпомощь в рамках территориальной программы ОМС, в «чужом» — в рамках базовой. Как правило, первая шире и дает больше возможностей, чем базовая.
«Вне зависимости от формата с полисом ОМС можно получить первичную медико-санитарную, включая профилактическую, скорую, специализированную (в том числе высокотехнологичную), паллиативную медицинскую помощь, — поясняют страховщики. — Перечень услуг в системе ОМС очень большой, поэтому лучше проконсультироваться с лечащим врачом в поликлинике или обратиться к страховым представителям».
Если отказывают в медпомощи по полису ОМС
«Отказ в оказании медпомощи из-за того, что ваш полис ОМС получен на территории другого субъекта РФ, неправомерен, — объясняют эксперты. — Если такое случилось, сослаться можно на статью 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ „Об обязательном медицинском страховании в РФ“. Если проблему невозможно решить на уровне регистратуры, обратитесь к главному врачу медицинской организации».
Часто сложности можно решить на месте по итогам обращения. Но если это не помогло, то обращайтесь в контакт-центр ТФОМС данного региона. Также рекомендуем заранее сохранить в своем телефоне номер контакт-центра страховой компании, в которой вы застрахованы по ОМС.