Страховщики объяснили, что делать, если полис ОМС вам выдали в другом регионе

Как будет работать полис ОМС, если вы отправляетесь в командировку или отпуск или трудитесь в одном регионе, а живете в другом? Что делать, если срочно надо к врачу? Бесплатно ли окажут медицинскую помощь «неместным» пациентам и за какие услуги придется заплатить? Надо возить с собой бумажный полис или он теперь исключительно цифровой? На эти вопросы ответили страховые представители компании «СОГАЗ-Мед».