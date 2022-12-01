Отказ от бумажных полисов

Полис ОМС (обязательного медицинского страхования) по закону с 1 декабря можно не носить с собой в поликлинику — он будет действительным и в электронном виде, при предъявлении паспорта. Причем самим менять бумажный полис на электронный не надо — он сформируется автоматически.

— Застрахованные при обращении за медицинской помощью обязаны предъявить по своему выбору полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении), — такие изменения в закон об ОМС заработают в первый день зимы, сообщает «РГ».

Теперь у каждого россиянина будет индивидуальный штрихкод, который позволит получить медпомощь по всей стране. Оформляется он автоматически после рождения ребенка либо по заявлению гражданина (если у него нет полиса), а также на основании информации, полученной от госорганов, в том числе отделений ЗАГС. Данные тех, у кого есть полис ОМС, автоматически переносятся в госрегистр.

Об отмене бумажных полисов ОМС заявляли в Минздраве уже давно. Причиной чиновники назвали неудобство — нередко пациенты забывали взять документ с собой на прием к врачу, поэтому им отказывали в предоставлении медпомощи. Сейчас это будет невозможно, что указано в документе. Но пока только в теории.