«Немеет нога, по ней бегают мурашки»: с каких симптомов начинается синдром узких джинсов

Имя второго первооткрывателя парестетической мералгии, немецкого невролога Мартина Бернгардта, помимо неврологии связано с изучением обмена веществ, и это не совпадение. Дело в том, что возможна травматизация наружного кожного нерва бедра в том же туннеле при перегибе. Такой перегиб бывает вызван резким изменением массы тела, а следовательно — и объема подкожно-жировой клетчатки живота. Это может быть при наборе массы тела, или, например, при беременности, или при резком похудении, например после бариатрической операции на желудке.