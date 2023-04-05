Как по отношению к одежде можно заподозрить легкую форму аутизма у взрослых и детей

Аутизм — генетически обусловленное нарушение. Однако его не принято считать заболеванием , говорят врачи. Правильно сказать, что это поведенческий диагноз — расстройство развития, при котором человек испытывает проблемы в социальной коммуникации, в обработке сенсорной информации.

И, конечно, люди с аутизмом не имеют ничего общего с теми, у кого есть психические заболевания — шизофрения, биполярное аффективное расстройство. Это заблуждение давно пора оставить в прошлом. С аутизмом работают неврологи, а с психиатрией, что логично, психиатры.