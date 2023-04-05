Как по отношению к одежде можно заподозрить легкую форму аутизма у взрослых и детей

Аутизм — генетически обусловленное нарушение. Однако его не принято считать заболеванием, говорят врачи. Правильно сказать, что это поведенческий диагноз — расстройство развития, при котором человек испытывает проблемы в социальной коммуникации, в обработке сенсорной информации.
И, конечно, люди с аутизмом не имеют ничего общего с теми, у кого есть психические заболевания — шизофрения, биполярное аффективное расстройство. Это заблуждение давно пора оставить в прошлом. С аутизмом работают неврологи, а с психиатрией, что логично, психиатры.
У людей с аутизмом особое поведение, которое можно идентифицировать по конкретным признакам. Например, и взрослые, и дети будут всегда предпочитать одиночество обществу, стараться избегать зрительного контакта и станут слишком эмоционально реагировать даже на самые обычные вещи, которые не вписываются в их мироощущение.
Помимо этого у них может быть особое отношение к вещам, говорят эксперты
Понять, что это не обычная любовь к кофте или игрушке, можно по следующим признакам:
Человек обращается к вещи за утешением: обнимает, надевает ее, когда расстраивается, пугается, переживает. Ему хочется носить ее каждый день, когда особенно трудно. То есть вещь обладает «эффектом утешения».
Человеку сложно носить новые вещи, он старательно избегает их появления в гардеробе. То есть надеть красивое платье на свадьбу к подруге — это не приятный момент, а сильнейший стресс.
Он не принимает некоторых вещей, которые кажутся ему жутко неудобными и страшными. И речь тут не о тесном платье, в котором трудно дышать любой девушке. Человеку с аутизмом могут не нравиться носки, потому что «они сдавливают ноги», и он ходит босиком. Или же он не принимает желтые свитеры или шапки из шерсти — эти предметы гардероба его почему-то пугают.
«У меня есть серая толстовка, которая особенно важна для меня из-за того, что рукава натягиваются на мои руки, чтобы мне было комфортно, и потому, что у нее есть глубокий капюшон, в который можно спрятаться, когда во время путешествия становится слишком шумно», — описывает свое состояние модель, писательница Кристин Макгиннесс. У нее диагностирован аутизм, девушка делится с обществом тем, как она живет и какие эмоции испытывает.
Как заподозрить аутизм у ребенка
Люди с аутизмом могут страдать как от гиперчувствительности (чрезмерной реакции), так и от пониженной чувствительности (недостаточной реакции) на различные внешние стимулы.
Вот несколько признаков, по которым можно заподозрить аутизм у ребенка:
бегает на цыпочках, кружится на месте;
делает ряды из игрушек и разных предметов, машет «крыльями»;
на пустом месте издает пронзительные звуки;
трясет каким-либо предметом перед глазами. Это распространенная аутичная привычка (повторяющееся действие называется «аутостимуляция», «стимминг», «стим»). Если обычные люди иногда грызут ногти, ковыряются в носу, щелкают ручкой, закручивают волос на пальце, то аутисты делают это практически постоянно;
не реагирует на зов, на улыбку (не улыбается в ответ). «Миша, посмотри!» — ребенок не поворачивает голову, не реагирует, словно ему неинтересно.