Болезнь Канье Уэста и Ван Гога: 7 признаков биполярного расстройства

Цифры

Статистика гласит, что с различными симптомами расстройств биполярного спектра в той или иной степени сталкивались от 2,8% до 6,5% населения Земли. В большинстве случаев первые признаки дают о себе знать в возрасте от 15 до 24 лет. Второй пик заболеваемости БАР, по наблюдениям врачей, — 45-54 года. Известно, что с момента проявления первых симптомов до постановки диагноза могут пройти годы. Самое печальное, что все это время человека могут лечить от других расстройств, но никакого эффекта не будет.