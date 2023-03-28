Болезнь Канье Уэста и Ван Гога: 7 признаков биполярного расстройства

В современной культуре нередко можно услышать, как человеку, склонному к перепадам настроения или говорящему противоречащие друг другу вещи, приписывают «биполярку». Однако на самом деле биполярное расстройство — это серьезное психическое заболевание, которое без должного лечения очень сильно усложняет жизнь человека, рассказывают в «Гедеон Рихтер».
Цифры
Статистика гласит, что с различными симптомами расстройств биполярного спектра в той или иной степени сталкивались от 2,8% до 6,5% населения Земли. В большинстве случаев первые признаки дают о себе знать в возрасте от 15 до 24 лет. Второй пик заболеваемости БАР, по наблюдениям врачей, — 45-54 года. Известно, что с момента проявления первых симптомов до постановки диагноза могут пройти годы. Самое печальное, что все это время человека могут лечить от других расстройств, но никакого эффекта не будет.
Не стоит недооценивать серьезность БАР или считать ее модной болезнью, которую люди просто выдумывают, чтобы выделиться: БАР — шестая по распространенности в мире причина инвалидности в возрасте до 45 лет. А еще у от 25% до 60% страдающих БАР за свою жизнь хотя бы раз была попытка суицида.
Кстати, раньше эта болезнь официально называлась маниакально-депрессивный психоз. Современный термин «биполярное расстройство» очень ярко описывает то, что происходит с человеком с таким диагнозом: периоды мании сменяются приступами депрессии, причем последние тянутся дольше — от полугода до года.
Маниакальная фаза проявляет себя следующими симптомами:
избыток энергии;
немотивированная радость и оптимизм;
непрерывное состояние эмоционального возбуждения и эйфории.
А вот какие признаки депрессивной фазы выделяют врачи:
отсутствие энергии;
плохое настроение;
уныние и отчаяние;
снижение умственной активности и концентрации.
Причины, диагностика, лечение
Ученые так и не пришли к единому мнению по поводу того, почему БАР вообще появляется у человека. Впрочем, специалисты выделяют ряд факторов, сочетание которых может повысить риск развития биполярного расстройства. Считается, что БАР развивается на фоне комплекса физических, экологических и социальных причин.
Диагностировать БАР непросто: ни МРТ, ни анализы, ни другие физические методы не помогут выявить болезнь. Определить биполярное расстройство может только врач-психиатр по итогам беседы с пациентом и диагностических тестов. Для более точной диагностики важны оценки со стороны людей из близкого окружения.
БАР — хроническое заболевание, которое современная медицина еще не в состоянии окончательно победить. Терапия направлена на устранение симптомов. Большая проблема заключается в том, что в маниакальной фазе пациенты нередко перестают верить в реальность своего диагноза, а в депрессивной отчаиваются и не видят смысла в лечении. Печальная статистика гласит: более 60% пациентов не полностью придерживаются назначенной схемы лечения.