Снимите это немедленно: психологи объяснили, какая одежда делает нас несчастными

«Если человек всем рассказывает, что ненавидит шопинг и отказывается покупать новые вещи, он подсознательно транслирует миру, что не готов менять свою жизнь, — говорит психолог Сергей Розанов. — Если в любой одежде из своего гардероба вы чувствуете себя несчастным, попробуйте сменить свой стиль, начните одеваться так, как одеваются счастливые, на ваш взгляд, люди, и понаблюдайте за собой, как изменится осанка, манеры, отношение к вам других людей».