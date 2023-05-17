Снимите это немедленно: психологи объяснили, какая одежда делает нас несчастными

Замечали, что в новом удачном наряде, который нам очень идет, мы чувствуем себя красивее и увереннее и даже будто притягиваем успех и новые знакомства? Иногда таким волшебным свойством обладают и уже ношеные, знакомые и любимые вещи. Почему так происходит?
Психологи ответили на этот вопрос и рассказали, какая одежда привлекает неудачу, заставляет нас проигрывать, терять и сдаваться, делая нас несчастными.
Как одежда крадет энергию
«Энергией обладает каждая вещь. Причем одежда может как „прокачать“ уровень энергии и привести в жизнь удачу, так и забрать ее. Негативно влияет на человека любая некрасивая, неопрятная, старая, потерявшая форму и цвет одежда. Даже любимые треники, к которым приятно прикасаться, вытягивают энергию своего обладателя, — считает психолог Айгуль Гранд. — Особенно негативно „работают“ вещи с дырами, отсутствующими пуговицами, неработающими молниями. Все эти элементы разрушения привносят в жизнь потери».
Зато красивая, модная, статусная одежда, наоборот, приводит к успеху в делах. Поэтому регулярная ревизия в гардеробе обязательна. Она освобождает энергию для обновления.
Мы то, что мы носим
«С точки зрения психологии влияние одежды на наши жизненные успехи или провалы просто объяснить, — говорит психолог. — Например, в НЛП существуют практики фиксации на определенном действии или предмете. Вы наделяете любимое кольцо или свитер особым свойством — например, когда его надеваете, то приводите в компанию нового крупного клиента и получаете хорошие комиссионные. И это начинает работать! Дело в том, что наш мозг может нафантазировать и реализовать что угодно».
Психолог
Какая одежда делает нас несчастными и счастливыми
«С уверенностью могу сказать, что несчастными нас может сделать одежда, ассоциирующаяся у нас с несчастьем. Например, одежда, в которой вы неоднократно испытывали сильные негативные эмоции, — считает психолог Сергей Розанов. — Вновь надев эти вещи, вы можете подсознательно ожидать повторения нежелательной ситуации, испытывать тревогу».
По такому же принципу работает и «счастливый наряд».
«Например, когда вы надеваете счастливые джинсы, в которых успешно сдали сложный экзамен, вы входите в ресурсное состояние и повышаете свою уверенность в собственных силах», — поясняет психолог.
К слову, такую счастливую одежду можно «создать» самому.
«Один раз стоит зафиксировать состояние драйва, успеха, привлекательности, и каждый раз эта вещь будет погружать в эту особенную атмосферу, приводить к повторению успешного сценария», — советует Айгуль Гранд.
Покупайте обновки — это важно
«Если человек всем рассказывает, что ненавидит шопинг и отказывается покупать новые вещи, он подсознательно транслирует миру, что не готов менять свою жизнь, — говорит психолог Сергей Розанов. — Если в любой одежде из своего гардероба вы чувствуете себя несчастным, попробуйте сменить свой стиль, начните одеваться так, как одеваются счастливые, на ваш взгляд, люди, и понаблюдайте за собой, как изменится осанка, манеры, отношение к вам других людей».
Кардинальная смена стиля может послужить первым шагом к новой, счастливой жизни.
«Сделайте ревизию своего гардероба, обратите внимание на изменение настроения прикасанием к тем или иным вещам. Если есть вещи, напоминающие вам о ситуациях, в которых вы были несчастны, подумайте: может, пришло время избавиться от них и освободить место для новых вещей — и свежих, восхитительных, приятных впечатлений», — резюмирует психолог.