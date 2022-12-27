Хирурги Томского НИИ микрохирургии вернули мужчине эрекцию, вживив в гениталии нерв из пальца

Уникальную операцию провели в Томском НИИ микрохирургии. Пациенту с эректильной дисфункцией вернули радость мужской жизни.
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Восстановить потенцию взялись врачи НИИ — микрохирург Андрей Байтингер совместно с урологом Андреем Гуралем. За основу они взяли микрохирургическую технологию, разработанную врачами в Бразилии, но при этом модифицировали ее. В России операцию выполнили впервые.
— Врачи взяли фрагмент нерва с пальца ноги и с помощью микрохирургической техники под медицинским микроскопом «подключили» его к половому органу, — рассказывают в НИИ. — После нескольких месяцев реабилитации эректильная функция у мужчины полностью возобновилась.
Медики добавили, что операция для мужчины была бесплатной, в рамках ОМС. Теперь здесь планируют и дальше применять уже опробованную технологию.
Кстати, ранее врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Юрий Бахрев рассказывал «Доктору Питеру», что проблемы с эрекцией могут стать признаками инфаркта.
— Здоровая потенция тесно связана с состоянием сосудов, особенно — артерий, которые приносят кровь к тканям тела, — объяснял врач. — Поэтому при поражении сосудов атеросклерозом проблемы с потенцией могут возникнуть одними из первых. Нередко мужчины замечают осечки в постели задолго до того, как столкнутся с последствиями гипертонии, проявлениями ишемической болезни сердца и инфарктами.