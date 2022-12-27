Хирурги Томского НИИ микрохирургии вернули мужчине эрекцию, вживив в гениталии нерв из пальца

— Врачи взяли фрагмент нерва с пальца ноги и с помощью микрохирургической техники под медицинским микроскопом «подключили» его к половому органу, — рассказывают в НИИ. — После нескольких месяцев реабилитации эректильная функция у мужчины полностью возобновилась.

Медики добавили, что операция для мужчины была бесплатной, в рамках ОМС. Теперь здесь планируют и дальше применять уже опробованную технологию.

Кстати, ранее врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Юрий Бахрев рассказывал «Доктору Питеру», что проблемы с эрекцией могут стать признаками инфаркта.