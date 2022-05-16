Проблемы с эрекцией и периодонтит назвали предвестниками инфаркта и инсульта у мужчин
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Большинство мужчин не очень пристально следят за своим здоровьем, включая регулярное посещение стоматолога. Многие предпочитают лечить зубы тогда, когда они уже разрушились или заболели, сформировались серьезные осложнения, вплоть до пульпита и периодонтита. Помимо того, что лечить зубы в таком запущенном состоянии долго и дорого, проблемы с зубами и окружающими тканями челюстей и десен, воспалительные процессы в них могут провоцировать и проблемы во всем организме.

Еще одна проблема мужского пола — эректильная дисфункция. Это состояние беспокоит мужчин гораздо сильнее больных зубов, но обращаться к врачу торопятся не все — из-за смущения или иных обстоятельств. Между тем, сочетание проблем с зубами и потенцией повышает риск серьезных проблем здоровья. Вместе с урологом Юрием Бахаревым «Доктор Питер» разбирался — как связаны интимная сфера, зубы и сосуды.

Юрий Бахарев
Юрий Бахарев
Урология

врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики

Интимные проблемы — риск инфаркта

При изучении состояния здоровья 150 тысяч мужчин, которые столкнулись с проблемами потенции и не раз отмечали осечки в постели, американские ученые определили — у этих представителей сильного пола риск инфаркта повышен. Кроме этого, мужчины закономерно чаще сталкиваются и с инсультами. Впервые такие данные появились три год назад в журнале Journal of Sexual Medicine.

В дальнейшем врачи только дополняли данные по этому вопросу. Причем, риски сосудистых катастроф — значительные. В сравнении с теми, кто никогда не сталкивался с сексуальными проблемами и не знает, что такое импотенция, те мужчины, которые столкнулись с эректильной дисфункцией, почти на 60% чаще лет через 10-15, страдают и от инфаркта. Риск инсульта у них выше на 37%, а внезапной смерти — на 33%.

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В основе — проблемы с сосудами

«Мужская сила» — здоровая потенция, тесно связана с состоянием сосудов, особенно — артерий, которые приносят кровь к тканям тела. Поэтому при поражении сосудов атеросклерозом проблемы с потенцией могут возникнуть одними из первых. Нередко мужчины замечают осечки в постели задолго до того, как столкнутся с последствиями гипертонии, проявлениями ишемической болезни сердца и инфарктами.  

Если эрекция стала слабеть, она недостаточна для полноценного полового акта, это и есть эректильная дисфункция. Откладывать визит к урологу не стоит, проблем решается, но нередко параллельно с ней потребуется обследование кардиолога.

Осечки — бывают, но не должны быть частыми

Проблемы с потенцией возможны у любого мужчины. И это не катастрофа, особенно, если случаи это единичные. На интимную жизнь и половое влечение, желание секса существенно влияет как физическое здоровье, так и состояние психики. Среди самых основных факторов, которые влияют на потенцию, можно выделить:

  1. острые и сильные стрессы, эмоциональные потрясения или длительно воздействующие, хронические проблемы на работе или дома;

  2. длительные проблемы со сном;

  3. тревожные расстройства, приступы паники;

  4. курение и прием избытка алкоголя;

  5. некоторые медикаменты (например, антидепрессанты или антигистаминные препараты).

На потенцию негативно влияют и средства, регулирующие давление и бета-блокаторы.

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Не только уролог, но и кардиолог

По мнению урологов, периодические осечки в постели — это еще не импотенция. Однако, если мужчина ощущает, что его мужская сила значительно ухудшилась в сравнении с прошлыми годами, необходимо забеспокоиться.

Нередко это один из первых «звоночков» в отношении развития патологии сердечно-сосудистой системы. Если все или почти все выше описанные факторы исключены, особенно — влияние алкоголя, и осечки все равно случаются, стоит записаться к кардиологу. В 80% случаев определится атеросклероз, причем скорее всего, в запущенной форме.

Половой орган мужчины — отличный индикатор сосудистых нарушений. Артерия, наполняющая пенис кровью для возникновения эрекции, достаточно тонкая. Поэтому если она поражена бляшками атеросклероза, эрекция может быть недостаточной.

Именно сосуды среднего диаметра первыми утрачивают способности к расширению и не дают возможности обеспечить достаточный приток крови.

Лечи больные зубы

Периодонтит у мужчин — еще один фактор, способствующий повышению риска инфарктов и инсультов. Воспалительный процесс в полсти рта подстегивает развитие атеросклероза в сосудах. Страдают сначала средние артерии, в том числе — в области мужского полового органа.

Ученые определили — если у мужчины есть и проблема с потенцией, да еще и проблемные зубы с периодонтитами, риск инфарктов в ближайшие 5 лет у них возрастает в 3-4 раза. Поэтому важно каждые 6 месяцев показываться стоматологу. Если своевременно лечить зубы, периодонтита можно не допускать.

Алена Парецкая