Проблемы с эрекцией и периодонтит назвали предвестниками инфаркта и инсульта у мужчин

Не только уролог, но и кардиолог

По мнению урологов, периодические осечки в постели — это еще не импотенция. Однако, если мужчина ощущает, что его мужская сила значительно ухудшилась в сравнении с прошлыми годами, необходимо забеспокоиться.

Нередко это один из первых «звоночков» в отношении развития патологии сердечно-сосудистой системы. Если все или почти все выше описанные факторы исключены, особенно — влияние алкоголя, и осечки все равно случаются, стоит записаться к кардиологу. В 80% случаев определится атеросклероз, причем скорее всего, в запущенной форме.

Половой орган мужчины — отличный индикатор сосудистых нарушений. Артерия, наполняющая пенис кровью для возникновения эрекции, достаточно тонкая. Поэтому если она поражена бляшками атеросклероза, эрекция может быть недостаточной.

Именно сосуды среднего диаметра первыми утрачивают способности к расширению и не дают возможности обеспечить достаточный приток крови.

Лечи больные зубы

Периодонтит у мужчин — еще один фактор, способствующий повышению риска инфарктов и инсультов. Воспалительный процесс в полсти рта подстегивает развитие атеросклероза в сосудах. Страдают сначала средние артерии, в том числе — в области мужского полового органа.

Ученые определили — если у мужчины есть и проблема с потенцией, да еще и проблемные зубы с периодонтитами, риск инфарктов в ближайшие 5 лет у них возрастает в 3-4 раза. Поэтому важно каждые 6 месяцев показываться стоматологу. Если своевременно лечить зубы, периодонтита можно не допускать.