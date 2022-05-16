Проблемы с эрекцией и периодонтит назвали предвестниками инфаркта и инсульта у мужчин

Большинство мужчин не очень пристально следят за своим здоровьем, включая регулярное посещение стоматолога. Многие предпочитают лечить зубы тогда, когда они уже разрушились или заболели, сформировались серьезные осложнения, вплоть до пульпита и периодонтита. Помимо того, что лечить зубы в таком запущенном состоянии долго и дорого, проблемы с зубами и окружающими тканями челюстей и десен, воспалительные процессы в них могут провоцировать и проблемы во всем организме.
Еще одна проблема мужского пола — эректильная дисфункция. Это состояние беспокоит мужчин гораздо сильнее больных зубов, но обращаться к врачу торопятся не все — из-за смущения или иных обстоятельств. Между тем, сочетание проблем с зубами и потенцией повышает риск серьезных проблем здоровья. Вместе с урологом Юрием Бахаревым «Доктор Питер» разбирался — как связаны интимная сфера, зубы и сосуды.
врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
Интимные проблемы — риск инфаркта
При изучении состояния здоровья 150 тысяч мужчин, которые столкнулись с проблемами потенции и не раз отмечали осечки в постели, американские ученые определили — у этих представителей сильного пола риск инфаркта повышен. Кроме этого, мужчины закономерно чаще сталкиваются и с инсультами. Впервые такие данные появились три год назад в журнале Journal of Sexual Medicine.
В дальнейшем врачи только дополняли данные по этому вопросу. Причем, риски сосудистых катастроф — значительные. В сравнении с теми, кто никогда не сталкивался с сексуальными проблемами и не знает, что такое импотенция, те мужчины, которые столкнулись с эректильной дисфункцией, почти на 60% чаще лет через 10-15, страдают и от инфаркта. Риск инсульта у них выше на 37%, а внезапной смерти — на 33%.
В основе — проблемы с сосудами
«Мужская сила» — здоровая потенция, тесно связана с состоянием сосудов, особенно — артерий, которые приносят кровь к тканям тела. Поэтому при поражении сосудов атеросклерозом проблемы с потенцией могут возникнуть одними из первых. Нередко мужчины замечают осечки в постели задолго до того, как столкнутся с последствиями гипертонии, проявлениями ишемической болезни сердца и инфарктами.
Если эрекция стала слабеть, она недостаточна для полноценного полового акта, это и есть эректильная дисфункция. Откладывать визит к урологу не стоит, проблем решается, но нередко параллельно с ней потребуется обследование кардиолога.
Осечки — бывают, но не должны быть частыми
Проблемы с потенцией возможны у любого мужчины. И это не катастрофа, особенно, если случаи это единичные. На интимную жизнь и половое влечение, желание секса существенно влияет как физическое здоровье, так и состояние психики. Среди самых основных факторов, которые влияют на потенцию, можно выделить:
острые и сильные стрессы, эмоциональные потрясения или длительно воздействующие, хронические проблемы на работе или дома;
длительные проблемы со сном;
тревожные расстройства, приступы паники;
курение и прием избытка алкоголя;
некоторые медикаменты (например, антидепрессанты или антигистаминные препараты).
На потенцию негативно влияют и средства, регулирующие давление и бета-блокаторы.
Не только уролог, но и кардиолог
По мнению урологов, периодические осечки в постели — это еще не импотенция. Однако, если мужчина ощущает, что его мужская сила значительно ухудшилась в сравнении с прошлыми годами, необходимо забеспокоиться.
Нередко это один из первых «звоночков» в отношении развития патологии сердечно-сосудистой системы. Если все или почти все выше описанные факторы исключены, особенно — влияние алкоголя, и осечки все равно случаются, стоит записаться к кардиологу. В 80% случаев определится атеросклероз, причем скорее всего, в запущенной форме.
Половой орган мужчины — отличный индикатор сосудистых нарушений. Артерия, наполняющая пенис кровью для возникновения эрекции, достаточно тонкая. Поэтому если она поражена бляшками атеросклероза, эрекция может быть недостаточной.
Именно сосуды среднего диаметра первыми утрачивают способности к расширению и не дают возможности обеспечить достаточный приток крови.
Лечи больные зубы
Периодонтит у мужчин — еще один фактор, способствующий повышению риска инфарктов и инсультов. Воспалительный процесс в полсти рта подстегивает развитие атеросклероза в сосудах. Страдают сначала средние артерии, в том числе — в области мужского полового органа.
Ученые определили — если у мужчины есть и проблема с потенцией, да еще и проблемные зубы с периодонтитами, риск инфарктов в ближайшие 5 лет у них возрастает в 3-4 раза. Поэтому важно каждые 6 месяцев показываться стоматологу. Если своевременно лечить зубы, периодонтита можно не допускать.