Однако, если со здоровьем все в порядке, исключать продукты с глютеном на всякий случай не стоит: это ценный источник витаминов, минералов и клетчатки. Боль и вздутие живота, запор или диарея после съеденной булочки — это еще не повод говорить о непереносимости глютена. Решение о том, нужно ли корректировать питание и исключить из рациона глютен, можно принять только по результатам исследований и после консультации с врачом. Без установления точного диагноза непереносимости диету применять не нужно.