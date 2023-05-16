Это не переутомление: 9 опасных заболеваний, первым симптомом которых может быть усталость

Сил нет уже с утра, в течение дня клонит в сон, а вечером еле доходишь до дома после работы и все выходные лежишь тряпочкой — все это типичные симптомы хронической усталости. Ее отличие от обычного переутомления — она не проходит после полноценного сна и отдыха. Это патологическое состояние, требующее обращения к врачу.