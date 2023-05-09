Эксперты Роспотребнадзора назвали крупу, которой можно заменить гречку без потери пользы

Киноа — псевдозлак. На самом деле этот продукт относится к семейству маревых, как свекла или шпинат. В нем нет глютена, поэтому есть киноа могут даже люди с целиакией. А еще киноа — отличный источник растительного белка. Кроме того, в этом продукте есть фосфор, цинк, кальций и железо. Из-за фитиновой кислоты в составе киноа эти минералы могут хуже усваиваться, поэтому перед готовкой лучше его замочить или прорастить.