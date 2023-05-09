Эксперты Роспотребнадзора назвали крупу, которой можно заменить гречку без потери пользы

Киноа в последнее время стало модным здоровым продуктом. Чем так хороша каша из киноа? Можно ли заменить экзотику обычной гречкой? На эти вопросы отвечают
Польза киноа
Киноа — псевдозлак. На самом деле этот продукт относится к семейству маревых, как свекла или шпинат. В нем нет глютена, поэтому есть киноа могут даже люди с целиакией. А еще киноа — отличный источник растительного белка. Кроме того, в этом продукте есть фосфор, цинк, кальций и железо. Из-за фитиновой кислоты в составе киноа эти минералы могут хуже усваиваться, поэтому перед готовкой лучше его замочить или прорастить.
Крупа не слишком калорийная: в 100 граммах вареного продукта — всего 143 ккал. В нем довольно много жиров — 6% от общего веса в сухом виде. Зато жиры эти полезные — омега-3-кислоты. А еще киноа богато клетчаткой, поэтому способно подарить чувство сытости надолго. Продукт не провоцирует скачков сахара и снижает уровень холестерина в крови.
Польза гречки
Греча — продукт для нас привычный, но эту крупу тоже можно смело считать суперфудом. По содержанию пищевых волокон и белка гречка не уступает киноа, но в ней меньше фолиевой кислоты. Для худеющих гречневая каша даже более предпочтительна: на 100 грамм вареного продукта приходится всего 120 ккал.
В гречке тоже есть полезные ненасыщеные жирные кислоты и витамины — А, Е, РР, группы В. Еще в этой крупе есть цинк, медь и ударная доза селена — примерно 15% от суточной потребности. 100 граммов продукта дают человеку также 60% от суточной нормы железа и 90% — марганца.
Гречневая каша помогает наладить пищеварение, укрепить нервную систему и снизить уровень «плохого» холестерина.
Что выбрать
И греча, и киноа имеют ряд полезных свойств. Оба продукта содержат пищевые волокна и витамины, минералы и белок. Аминокислотный состав у этих круп аналогичный — 18 аминокислот. Поэтому выбирайте на свой вкус или чередуйте крупы. Впрочем, греча гораздо дешевле, так что переплачивать за киноа только из-за популярности этого продукта не нужно.