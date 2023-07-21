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Яйца, грибы и еще 7 продуктов, которые помогут улучшить работу мозга

Вы можете улучшить свои когнитивные способности, память и концентрацию с помощью рациона, говорят эксперты. Для этого надо обратить внимание на некоторые продукты.

21 июля 20231
Яйца, грибы и еще 7 продуктов, которые помогут улучшить работу мозга
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iStockphoto

Наша память и когнитивные способности с возрастом ухудшаются. Это естественный процесс, старения никому не удается избежать. По словам нейрохирургов, у пожилых людей мозг даже становится темнее: это следы его усердной многолетней работы. Но вы в силах поддерживать свои когнитивные способности. Для этого нужно постоянно учиться, делать что-то новое, заниматься спортом и следить за рационом.

Врачи рекомендуют обратить внимание на следующие продукты, они помогут вашей нервной системе и в целом благоприятно скажутся на состоянии здоровья.

Яйца

Куриные яйца считаются отличным источником питательных веществ, поддерживающих здоровье мозга. В них содержится холин (150 мг на большое яйцо), а также лютеин и зеаксантин (252 мкг на большое яйцо).

Так, холин в яйцах помогает поддерживать здоровье мозга на протяжении всей жизни в любом возрасте и на любом этапе, он благоприятно влияет на память, мышление, настроение и другие факторы, за которые ответственна наша нервная система.

Лютеин уже давно ассоциируется со здоровьем глаз, но исследования показали, что он также может играть важную роль в улучшении когнитивных функций. Причем полезен лютеин как детям, так и взрослым и пожилым людям.

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Грибы

Далеко не все знают, что в грибах содержится эрготионеин. Это аминокислота, которая действует как антиоксидант. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства эрготионеина делают ее важным биоактивным соединением, которое может способствовать здоровому старению, улучшению когнитивных функций и снижению стресса.

Исследователи, опубликовавшие статью в British Journal of Nutrition, назвали эрготионеин «витамином долголетия», предполагая, что эта кислота может быть важным источником для поддержания здорового старения и улучшения когнитивных функций.

Больше всего эрготионеина содержится в грибах шиитаке и вешенках.

Грецкие орехи

В этом продукте содержится омега-3 жирных кислот ALA, это ключевой элемент для здоровья мозга. Если вы приучите себя есть грецкие орехи, то ваш организм будет гораздо лучше справляться с воспалением и окислительным стрессом — эти два фактора как раз и влияют на снижение когнитивных функций.

Черника

Эта ягода полезна для всех, но особенно стоит на нее обратить внимание пожилым людям. Ученые провели исследование, после которого пришли к выводу: участники, которые ели эту ягоду, реже страдали от когнитивных нарушений, их память улучшилась в течение 6 месяцев.

Кроме того, согласно исследованию, которое опубликовано в Американском журнале по клиническому питанию, люди, которые включили в свой рацион чернику, реже страдали от болезней сердца, плюс у них повысился уровень «хорошего» холестерина в крови.

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Чай

Здесь подойдет любой: черный, зеленый, улун или белый. Люди, которые пили чай ежедневно, реже страдали от проблем с памятью и различных когнитивных нарушений.

В чае содержится флавонол — вещество, которое крайне полезно для мозга. Обеспечить ежедневную дозу в 500 мг флавонолов достаточно просто. Можно просто выпить одну чашечку чая (подойдут как черный, так и зеленый, но в зеленом полезных соединений больше). Еще можно съесть несколько кусочков темного шоколада (в одной стограммовой плитке есть почти 2 г флавонидов — в четыре раза больше, чем ежедневная норма) или пару порций ягод или яблок.

Жирная рыба

В жирной рыбе содержится омега-3 — пожалуй, это тот самый продукт, в котором этого вещества больше всего.

А еще в этом продукте есть витамин D, который тоже очень важен для молодости и правильной работы мозга. В 100 г дикого лосося или скумбрии может содержаться его суточная норма.

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Апельсины

Апельсины содержат множество питательных веществ и растительных соединений, положительно влияющих на память. Исследование американских ученых показало: люди, которые ежедневно в течение 8 недель пили сок из свежих апельсинов, показали лучшие результаты в когнитивных тестах.

Также апельсины содержат много витаминов группы B. Они укрепляют иммунитет и улучшают работу сосудов. Кожура апельсина — кладезь витаминов красоты, каротиноидов — это растительная форма витамина А. Они влияют на качество кожи и улучшают зрение.

Листовые овощи

Обратите внимание на следующие продукты:

  • руккола;

  • укроп;

  • шпинат;

  • мята;

  • капуста;

  • сельдерей.

Листовая зелень богата витаминами группы В, фолиевой кислотой, лютеином и бета-каротином. Полезные вещества в составе зелени работают как антиоксиданты. А фолиевая кислота вместе с витамином В снижают количество гомоцистеина, отложения которого с возрастом ослабляют память и приводят к болезни Альцгеймера.

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Арбуз

Пользу арбуза сложно переоценить. В нем содержится большое количество витаминов А, В6 и С, а также фитонутриентов, которые лишь добавят здоровья. Кроме того, арбуз эффективно восполняет запасы жидкости в организме в жару и обеспечивает правильную гидратацию, которая помогает регулировать температуру тела.

Кроме того, арбуз — источник антиоксиданта ликопина и соединения под названием L-цитруллин. Это аминокислота, из нее в организме синтезируется оксид азота, который, в свою очередь, способствует расширению сосудов и поддерживает их тонус.

Автор текста:Софья Хромова
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