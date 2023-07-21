Яйца, грибы и еще 7 продуктов, которые помогут улучшить работу мозга

В чае содержится флавонол — вещество, которое крайне полезно для мозга. Обеспечить ежедневную дозу в 500 мг флавонолов достаточно просто. Можно просто выпить одну чашечку чая (подойдут как черный, так и зеленый, но в зеленом полезных соединений больше). Еще можно съесть несколько кусочков темного шоколада (в одной стограммовой плитке есть почти 2 г флавонидов — в четыре раза больше, чем ежедневная норма) или пару порций ягод или яблок.