Яйца, грибы и еще 7 продуктов, которые помогут улучшить работу мозга

Наша память и когнитивные способности с возрастом ухудшаются. Это естественный процесс, старения никому не удается избежать. По словам нейрохирургов, у пожилых людей мозг даже становится темнее: это следы его усердной многолетней работы. Но вы в силах поддерживать свои когнитивные способности. Для этого нужно постоянно учиться, делать что-то новое, заниматься спортом и следить за рационом.
Врачи рекомендуют обратить внимание на следующие продукты, они помогут вашей нервной системе и в целом благоприятно скажутся на состоянии здоровья.
Яйца
Куриные яйца считаются отличным источником питательных веществ, поддерживающих здоровье мозга. В них содержится холин (150 мг на большое яйцо), а также лютеин и зеаксантин (252 мкг на большое яйцо).
Так, холин в яйцах помогает поддерживать здоровье мозга на протяжении всей жизни в любом возрасте и на любом этапе, он благоприятно влияет на память, мышление, настроение и другие факторы, за которые ответственна наша нервная система.
Лютеин уже давно ассоциируется со здоровьем глаз, но
Грибы
Далеко не все знают, что в грибах содержится эрготионеин. Это аминокислота, которая действует как антиоксидант. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства эрготионеина делают ее важным биоактивным соединением, которое может способствовать здоровому старению, улучшению когнитивных функций и снижению стресса.
Исследователи, опубликовавшие статью в
Больше всего эрготионеина содержится в грибах шиитаке и вешенках.
Грецкие орехи
В этом продукте содержится омега-3 жирных кислот ALA, это ключевой элемент для здоровья мозга. Если вы приучите себя есть грецкие орехи, то ваш организм будет гораздо лучше справляться с воспалением и окислительным стрессом — эти два фактора как раз и влияют на снижение когнитивных функций.
Черника
Эта ягода полезна для всех, но особенно стоит на нее обратить внимание пожилым людям. Ученые провели
Кроме того, согласно исследованию, которое
Чай
Здесь подойдет любой: черный, зеленый, улун или белый. Люди, которые пили чай ежедневно, реже страдали от проблем с памятью и различных когнитивных нарушений.
В чае содержится флавонол — вещество, которое крайне полезно для мозга. Обеспечить ежедневную дозу в 500 мг флавонолов достаточно просто. Можно просто выпить одну чашечку чая (подойдут как черный, так и зеленый, но в зеленом полезных соединений больше). Еще можно съесть несколько кусочков темного шоколада (в одной стограммовой плитке есть почти 2 г флавонидов — в четыре раза больше, чем ежедневная норма) или пару порций ягод или яблок.
Жирная рыба
В жирной рыбе содержится омега-3 — пожалуй, это тот самый продукт, в котором этого вещества больше всего.
А еще в этом продукте есть витамин D, который тоже очень важен для молодости и правильной работы мозга. В 100 г дикого лосося или скумбрии может содержаться его суточная норма.
Апельсины
Апельсины содержат множество питательных веществ и растительных соединений, положительно влияющих на память.
Также апельсины содержат много витаминов группы B. Они укрепляют иммунитет и улучшают работу сосудов. Кожура апельсина — кладезь витаминов красоты, каротиноидов — это растительная форма витамина А. Они влияют на качество кожи и улучшают зрение.
Листовые овощи
Обратите внимание на следующие продукты:
руккола;
укроп;
шпинат;
мята;
капуста;
сельдерей.
Листовая зелень богата витаминами группы В, фолиевой кислотой, лютеином и бета-каротином. Полезные вещества в составе зелени работают как антиоксиданты. А фолиевая кислота вместе с витамином В снижают количество гомоцистеина, отложения которого с возрастом ослабляют память и приводят к болезни Альцгеймера.
Арбуз
Пользу арбуза сложно переоценить. В нем содержится большое количество витаминов А, В6 и С, а также фитонутриентов, которые лишь добавят здоровья. Кроме того, арбуз эффективно восполняет запасы жидкости в организме в жару и обеспечивает правильную гидратацию, которая помогает регулировать температуру тела.
Кроме того, арбуз — источник антиоксиданта ликопина и соединения под названием L-цитруллин. Это аминокислота, из нее в организме синтезируется оксид азота, который, в свою очередь, способствует расширению сосудов и поддерживает их тонус.