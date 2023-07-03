Перепелиные, гусиные или утиные? Гастроэнтеролог объяснила, какие яйца полезнее

Какие бы виды яиц вы ни выбирали для своего питания, стоит помнить о том, что есть их можно далеко не всем. Есть целый ряд противопоказаний, о которых стоит знать заранее. Прежде всего категорический запрет наложен на употребление как белка, так и желтка яйца при наличии аллергических реакций. В этом случае запрещены не только сами яйца как продукт, но и любые блюда с ними, даже если там всего несколько крупинок яйца.