Как долго нужно готовить яйца, котлеты и сосиски, чтобы не отравиться: объясняет Роспотребнадзор

Время приготовления блюд влияет не только на его вкус. Правильная термическая обработка позволяет уничтожить кишечные инфекции, сальмонеллез, возбудители брюшного тифа, разрушить токсины. Если вы недоварили, недожарили или недопекли блюдо, в еде может запуститься процесс размножения бактерий. Особенно часто это происходят со вторыми блюдами — мясом, рыбой, творогом, овощными салатами. Именно в подобной пище наиболее благоприятная среда для заражения.
Как долго надо готовить разные блюда, чтобы обезопасить свое здоровье? Объясняют
Так, котлеты, биточки из мясного фарша или рыбы, а также рыбу кусками лучше запекать при температуре 250-280 °C. Приблизительное время приготовления — 20-25 минут. Еще рыбное филе можно отварить или потушить.
Что насчет любимых многими вариантами завтрака — омлетов и запеканок с яйцом? И то и другое также лучше готовить в духовке. Омлет нужно делать не очень толстым, оптимальное решение — слой в 2,5-3 см. Запекать его рекомендуется в течение 8-10 минут при температуре 180-200 °C.
Запеканку можно сделать более пышной — так, чтобы масса поднялась на 3-4 см. Но и на приготовление понадобится чуть больше времени: 20-30 минут при температуре 220-280 °C.
А если вы предпочитаете вареные яйца, то подержите их на плите после закипания 10 минут.
Если для соуса или заправки вам нужно растопить сливочное масло, то во время термической обработки важно довести его до кипения. Различные сардельки, сосиски и колбаски эксперты рекомендуют опускать в уже кипящую воду и варить приблизительно 5 минут.
Что касается риса и макарон, то тут главное — варить продукты в большом количестве воды и не промывать их по готовности.
Еще одно важное правило, которое поможет избежать отравления: и супы, и вторые блюда в готовом виде можно держать на горячей плите не больше 2 часов.
Если вы решили отварить овощи на салат, предварительно чистить их не надо. Специалисты также не советуют заранее, за день до приготовления, варить ингредиенты. Заправлять салаты лучше перед тем, как их будут раскладывать и есть. А при перемешивании не забудьте взять ложку или лопатку, не прикасайтесь к нарезанным продуктам руками.
Все фрукты перед едой нужно обязательно мыть водой, даже цитрусы.