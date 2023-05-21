Как долго нужно готовить яйца, котлеты и сосиски, чтобы не отравиться: объясняет Роспотребнадзор

Если вы решили отварить овощи на салат, предварительно чистить их не надо. Специалисты также не советуют заранее, за день до приготовления, варить ингредиенты. Заправлять салаты лучше перед тем, как их будут раскладывать и есть. А при перемешивании не забудьте взять ложку или лопатку, не прикасайтесь к нарезанным продуктам руками.