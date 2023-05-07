Как напомнила врач-эндокринолог Зухра Павлова, соль необходима для нашего организма — в частности, для поддержания водно-солевого баланса, проведения нервных импульсов, работы мышц. Поэтому совсем от нее отказываться точно нельзя. Однако ее избыток в рационе грозит повышенными рисками развития гипертонии, а следом — инфаркта и инсульта, главных на сегодня причин смертности.
И если при готовке дома мы можем следить за тем, сколько соли кладем в те или иные блюда, то, поедая продукты из магазина, мы часто не догадываемся о настоящих «соленых бомбах» среди них.
Эндокринолог
Переработанное и копченое мясо. Например, те же сосиски, бекон, ветчина.
Консервы. Любые консервы, хоть овощные, хоть мясные, содержат очень много соли. Правда, в консервах из морской рыбы, например сайры, польза от ненасыщенных жирных кислот превышает вред от соли.
Любые соленые снэки. Это чипсы, крекеры, орешки, сухарики, крендельки и так далее.
Любые готовые соусы.
Сухие смеси для приготовления «изысканных» блюд, включая бульонные кубики и сухие бульоны.
Замороженные полуфабрикаты.
Фастфуд.
Плавленые сыры. В обычных сырах тоже достаточно соли, но и пользы немало.
Хлеб. В нем тоже много соли, но если есть не больше двух кусочков в день, то пользы опять же больше, чем вреда.
Как бороться с избытком соли: четыре совета врача
По словам Зухры Павловой, главное, с чего надо начинать, — ограничить себя в употреблении продуктов со скрытой солью. В том числе тех, которые были перечислены выше. Также можно попробовать следующее.
Готовьте простые блюда, не используя магазинные соусы и по возможности не досаливая.
Читайте состав продуктов на этикетке. Если соль стоит в начале списка, значит, ее очень много. Выбирайте продукты с пометкой «низкое содержание натрия» или «без добавление соли».
Вместо соли добавляйте в салаты лимонный сок, имбирь, сушеный или свежий лук, чеснок.
Как понять, что в организме избыток соли
По словам врача-диетолога Наталии Кругловой, на обилие соли в организме могут указывать следующие признаки:
увеличивается вес и задерживается жидкость в организме, что проявляется отеками лица, рук, ног, лодыжек;
сильная жажда;
учащенное мочеиспускание;
повышение артериального давления. Задержка натрия и воды приводит к повышению объема циркулирующей крови и дополнительному давлению на стенки сосудов;
нарушения сна, частые пробуждения, что бывает, если есть соленые продукты на ночь;
некоторые исследования показали, что избыточное потребление соли может вызывать головные боли и тошноту;
постоянная тяга к соленым продуктам. Когда вкусовые рецепторы привыкают к вкусу соленой пищи, может возникнуть желание есть еще больше и больше соленой еды.
И надо помнить, что вкусовые рецепторы адаптируются постепенно. Поэтому, пытаясь заменить соль на что-то более полезное, не ждите, что вы тут же привыкнете к недосоленной еде.
А ЗДЕСЬ можно узнать о признаках, что вашему организму, наоборот, не хватает соли.