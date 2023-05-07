Переработанное и копченое мясо. Например, те же сосиски, бекон, ветчина.

Консервы. Любые консервы, хоть овощные, хоть мясные, содержат очень много соли. Правда, в консервах из морской рыбы, например сайры, польза от ненасыщенных жирных кислот превышает вред от соли.

Любые соленые снэки. Это чипсы, крекеры, орешки, сухарики, крендельки и так далее.

Любые готовые соусы.

Сухие смеси для приготовления «изысканных» блюд, включая бульонные кубики и сухие бульоны.

Замороженные полуфабрикаты.

Фастфуд.

Плавленые сыры. В обычных сырах тоже достаточно соли, но и пользы немало.