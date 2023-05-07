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Не только колбаса: врач Павлова назвала 9 продуктов — настоящих «соленых бомб»

ВОЗ рекомендует съедать в день не более 4-5 граммов соли, это чуть меньше чайной ложки. Но абсолютное большинство употребляет намного больше, причем даже не замечая этого.

7 мая 20232
скрытая соль в продуктах
Источник:
IStockphoto

Как напомнила врач-эндокринолог Зухра Павлова, соль необходима для нашего организма — в частности, для поддержания водно-солевого баланса, проведения нервных импульсов, работы мышц. Поэтому совсем от нее отказываться точно нельзя. Однако ее избыток в рационе грозит повышенными рисками развития гипертонии, а следом — инфаркта и инсульта, главных на сегодня причин смертности.

И если при готовке дома мы можем следить за тем, сколько соли кладем в те или иные блюда, то, поедая продукты из магазина, мы часто не догадываемся о настоящих «соленых бомбах» среди них.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

Эндокринолог назвала 9 продуктов, особенно популярных в сезон пикников, в которых больше всего скрытой соли. Это:

  1. Переработанное и копченое мясо. Например, те же сосиски, бекон, ветчина.

  2. Консервы. Любые консервы, хоть овощные, хоть мясные, содержат очень много соли. Правда, в консервах из морской рыбы, например сайры, польза от ненасыщенных жирных кислот превышает вред от соли.

  3. Любые соленые снэки. Это чипсы, крекеры, орешки, сухарики, крендельки и так далее.

  4. Любые готовые соусы.

  5. Сухие смеси для приготовления «изысканных» блюд, включая бульонные кубики и сухие бульоны.

  6. Замороженные полуфабрикаты.

  7. Фастфуд.

  8. Плавленые сыры. В обычных сырах тоже достаточно соли, но и пользы немало.

  9. Хлеб. В нем тоже много соли, но если есть не больше двух кусочков в день, то пользы опять же больше, чем вреда.

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По словам Зухры Павловой, главное, с чего надо начинать, — ограничить себя в употреблении продуктов со скрытой солью. В том числе тех, которые были перечислены выше. Также можно попробовать следующее.

  • Готовьте простые блюда, не используя магазинные соусы и по возможности не досаливая.

  • Читайте состав продуктов на этикетке. Если соль стоит в начале списка, значит, ее очень много. Выбирайте продукты с пометкой «низкое содержание натрия» или «без добавление соли».

  • Вместо соли добавляйте в салаты лимонный сок, имбирь, сушеный или свежий лук, чеснок.

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По словам врача-диетолога Наталии Кругловой, на обилие соли в организме могут указывать следующие признаки:

  • увеличивается вес и задерживается жидкость в организме, что проявляется отеками лица, рук, ног, лодыжек;

  • сильная жажда;

  • учащенное мочеиспускание;

  • повышение артериального давления. Задержка натрия и воды приводит к повышению объема циркулирующей крови и дополнительному давлению на стенки сосудов;

  • нарушения сна, частые пробуждения, что бывает, если есть соленые продукты на ночь;

  • некоторые исследования показали, что избыточное потребление соли может вызывать головные боли и тошноту;

  • постоянная тяга к соленым продуктам. Когда вкусовые рецепторы привыкают к вкусу соленой пищи, может возникнуть желание есть еще больше и больше соленой еды.

И надо помнить, что вкусовые рецепторы адаптируются постепенно. Поэтому, пытаясь заменить соль на что-то более полезное, не ждите, что вы тут же привыкнете к недосоленной еде.

А ЗДЕСЬ можно узнать о признаках, что вашему организму, наоборот, не хватает соли.

Автор текста:Анастасия Романова
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