Что произойдет с организмом, если съесть вчерашнее яйцо

— Очень часто яйца сварили и сразу не съели, потом доедаем их в течение недели. Это неправильно, вареное яйцо лучше съесть сразу же, в крайнем случае на следующий день и то при условии, что сутки оно хранилось в холодильнике, — говорит эксперт.

Основная опасность несвежих яиц в том, что ими можно отравиться. Вареное яйцо — это точно не продукт длительного хранения, он довольно быстро портится, особенно если долго пролежал в тепле.

Гинзбург также отметил, что лучше всего варить яйца вкрутую, от яичницы стоит отказаться, заменив ее на омлет.

— Яичница — плохое блюдо, в процессе жарки выделяются вещества, которые ускорят процесс старения. У омлета в плане здорового питания немного больше возможностей, его можно запекать с минимальным количеством масла, можно сделать блюдо более функциональным, — подчеркнул врач.