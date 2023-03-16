Что произойдет с организмом, если съесть вчерашнее яйцо

Яйца можно жарить, добавлять в холодные и горячие блюда, варить и даже запекать — это универсальный продукт, который сочетается практически с любой пищей и хорошо усваивается организмом.
Если нельзя пожарить яйца про запас, ведь через несколько часов они станут совсем невкусными, то вполне можем их сварить впрок. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, так делать категорически нельзя. Вареные яйца надо съедать сразу же после приготовления.
врач-диетолог
— Очень часто яйца сварили и сразу не съели, потом доедаем их в течение недели. Это неправильно, вареное яйцо лучше съесть сразу же, в крайнем случае на следующий день и то при условии, что сутки оно хранилось в холодильнике, —
Основная опасность несвежих яиц в том, что ими можно отравиться. Вареное яйцо — это точно не продукт длительного хранения, он довольно быстро портится, особенно если долго пролежал в тепле.
Гинзбург также отметил, что лучше всего варить яйца вкрутую, от яичницы стоит отказаться, заменив ее на омлет.
— Яичница — плохое блюдо, в процессе жарки выделяются вещества, которые ускорят процесс старения. У омлета в плане здорового питания немного больше возможностей, его можно запекать с минимальным количеством масла, можно сделать блюдо более функциональным, — подчеркнул врач.
Можно ли есть сырые яйца
Главный внештатный специалист диетолог Ленинградской области
Что касается сырых яиц, то здесь диетолог Надежда Зубарева твердо заверяет: их лучше не есть. Даже если вы уверены в качестве продукта, покупаете яйца у знакомого фермера или же сами держите кур в частном доме.
Одна из главных опасностей употребления сырых яиц — это заражение сальмонеллезом. Острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, вызываемое бактериями рода Salmonella, может распространяться по всему организму (генерализованная форма).
Бактерии сальмонеллы в основном попадают в организм с пищей, то есть во время еды. Особенно опасны продукты, содержащие сырые яйца, «молочку» или сырое мясо.
Сальмонеллез опасен возможными осложнениями, например, человек может пострадать от инфекционно-токсического шока, воспаления желчного пузыря и желчевыводящих путей, эндокардита, менингита или пневмонии.