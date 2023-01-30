Полезно ли на самом деле пить сырые яйца

Куриные яйца, молоко, хлеб — эти продукты наверняка есть в вашем холодильнике. Ведь ими так просто перекусить, добавить в различные блюда, съесть на завтрак или ужин. Если говорить о куриных яйцах, то они точно входят в топ-3 самых популярных продуктов: вкусно, сытно, легко приготовить.
Некоторые люди любят не только омлеты и яичницу-глазунью. Они берут сырое яйцо, разбивают скорлупу и выпивают его сырым (можно еще посолить для вкуса). Заверяют, что это полезно и вкусно.
«Доктор Питер» решил спросить у врачей, что же они думают по этому поводу.
Главный внештатный специалист-диетолог Ленинградской области
- Если говорить про полезность блюда, то здесь хочется выделить омлет и вареные куриные яйца. Их можно есть даже людям, которым обычно назначают строгую диету при различных заболеваниях. Если с ЖКТ проблем нет — допускаются и жареные яйца — яичница-глазунья на завтрак вполне универсальное блюдо, — говорит врач.
Что касается сырых яиц, то здесь диетолог твердо заверяет: их лучше не есть. Даже если вы уверены в качестве продукта, покупаете яйца у знакомого фермера или же сами держите кур в частном доме. Одна из главных опасностей употребления сырых яиц — это заражение сальмонеллезом. Острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, вызываемое бактериями рода Salmonella, может распространяться по всему организму (генерализованная форма).
Бактерии сальмонеллы в основном попадают в организм с пищей, то есть во время еды. Особенно опасны продукты, содержащие сырые яйца, «молочку» или сырое мясо.
Типичные симптомы:
диарея,
лихорадка,
озноб,
тошнота и рвота.
Сальмонеллез также опасен возможными осложнениями:
Интересный факт: от перепелиного яйца заразиться сальмонеллезом невозможно. Дело в том, что у перепелок температура тела выше, чем у кур, поэтому сальмонеллы погибают. Но даже перепелиные яйца все же лучше жарить или варить, нежели пить сырыми!
- Если сравнивать между собой куриные и перепелиные яйца, то мы увидим, что состав у них будет идентичен. Оба продукта полезны и питательны. Но что касается микроэлементов и витаминов, перепелиное яйцо намного ценнее. В нем больше магния (Mg), железа (Fe), витамина А и витаминов группы В. Ешьте то, что вам больше нравится, но обязательно в вареном или жареном виде, — говорит Надежда Зубарева.
диетолог, нутрициолог
- Сырые яйца действительно могут представлять опасность для организма. Одна из главных угроз — сальмонеллез. Но даже если вы не подхватите это инфекционное заболевание, риски подорвать здоровье все равно остаются, — говорит эксперт.
Так, например, сырые яйца в разы увеличивают риск пищевого отравления. Человек начнет мучиться от диареи, боли в животе, рвоты, лихорадки. Особенно тяжело поправиться будет детям, пожилым, беременным и людям с ослабленной иммунной системой.
Поэтому не стоит рисковать своим здоровьем, говорит Татьяна Елисеева. Лучше сварите яйцо, сделайте омлет, яичницу — так продукт точно усвоится и принесет только пользу.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, нутрициолог ULTRANOVATION R&D Laboratory, эксперт компании NL International
Сколько яиц можно съедать в день без вреда для здоровья
- Этот вопрос до сих пор обсуждается в медицинском сообществе. Очень долгое время считалось, что при высоком уровне холестерина и при болезнях сердца яйца в рационе нужно ограничивать. Сейчас эти данные пересмотрены. Также ученые уже доказали, что яйца не могут быть причиной изменения липидного спектра и развития атеросклероза. Поэтому каких-то четких рамок нет: вы можете есть одно, два, три яйца в день… Главное, помнить про меру. Избыток любого продукта — это не подарок организму, особенно ЖКТ, — рассказывала врач.
Важная деталь: ограничения могут касаться людей, которым по медицинским показаниям необходимо потреблять уменьшенное количество белка, например при болезнях почек.
С какими продуктами их лучше всего сочетать
Оптимальный вариант — это овощи и зелень. Включите в свое меню омлет. Он может быть приготовлен с:
помидорами черри,
баклажанами,
стручковой фасолью,
шампиньонами и другими грибами.