Полезно ли на самом деле пить сырые яйца

Куриные яйца, молоко, хлеб — эти продукты наверняка есть в вашем холодильнике. Ведь ими так просто перекусить, добавить в различные блюда, съесть на завтрак или ужин. Если говорить о куриных яйцах, то они точно входят в топ-3 самых популярных продуктов: вкусно, сытно, легко приготовить.

Некоторые люди любят не только омлеты и яичницу-глазунью. Они берут сырое яйцо, разбивают скорлупу и выпивают его сырым (можно еще посолить для вкуса). Заверяют, что это полезно и вкусно.

«Доктор Питер» решил спросить у врачей, что же они думают по этому поводу.